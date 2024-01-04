رئيس «الاستقلال الفلسطيني»: الاحتلال ألقى على غزة ما يعادل 6 قنابل نووية

قال الدكتور محمد أبو سمرة رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، إن العدوان الحالي على غزة والمتواصل للشهر الثالث على التوالي، لم يشهد التاريخ الحديث والمعاصر مثيلاً، بل ربما لم يشهد التاريخ ككل له مثيلاً من حيث مستوى الوحشية والإجرام والتعطش للقتل والتدمير والتخريب، وتجاوز فيه جيش الاحتلال الاجرام بقيادته السياسية وكل أجهزته الأمنية والعسكرية واللوجستية، كل الحدود التي يمكن للعقل البشري أن يتخيلها أو يتصورها، وفاق مستوى إجرام وعلو وإفساد، التوحش الصهيوني كل حد ووصف وتصور.

أبو سمرة: الاحتلال ألقى على غزة أكثر من 90 ألف طن من المتفجرات

وتابع أبو سمرة في تصريحات لـ«الوطن»، أن جيش الاحتلال ألقى على قطاع غزة منذ بدء العدوان وحتى اليوم، أكثر من 90 ألف طن من المتفجرات، أي ما يعادل 6 قنابل نووية كالتي ألقيت على هيروشيما، وما يعادل 4 قنابل نووية كالتي ألقيت على ناجازاكي، وجرى تدمير أكثر من 70% من مباني وعمائر ومساكن قطاع غزة، وزادت الوحدات السكنية التي تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي، عن نصف مليون وحدة سكنية، وبلغ عدد النازحين أكثر من مليوني نازح، بينما زاد عدد الشهداء عن 50 ألف شهيد، وزاد عدد الجرحى عن 150 ألف جريح ومعاق ومصاب، وزاد عدد الأسرى والمختطفين والمفقودين عن 50 ألف إنسان فلسطيني، وكان 70% من الشهداء والجرحى من بين الأطفال.

وأشار رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، إلى أن مستوى التدمير في قطاع غزة، أضعاف ما تعرضت له ألمانيا عشرات المرات خلال الحرب العالمية الثانية، وكذلك أضعاف عشرات المرات ما تعرضت له أفغانستان والعراق والصومال نتيجة العدوان والاحتلال الأمريكي ضدها، وما تعرض له قطاع غزة في الأسبوع الأول منه فقط، فاق ما تعرضت له أوكرانيا منذ بدء الحرب والصراع على وحتى اليوم، ولم يعد خافيا على أحد، أن قطاع غزة يتعرض لأشرس حرب تطهير عرقي وإبادة عنصرية جماعية تشهدها البشرية، منذ بدء التاريخ وحتى اليوم.