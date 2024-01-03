أستاذ في العلاقات الدولية: مصر تعي جيدا الأهداف الخفية من حرب إسرائيل على غزة

قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ في العلاقات الدولية، إن مصر الدولة الوحيدة التي فضحت الممارسات الإسرائيلية التي ينتهكها تجاه الشعب الفلسطيني، ودورها يسير في مسارين السياسي والإنساني.

وأضاف في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «القيادة السياسية المصرية تعي جيدًا الأهداف الخفية لإسرائيل، والرئيس عبد الفتاح السيسي وصل رسالة لصانع القرار الإسرائيلي بأن تبريرك أو إعلانك أن حماس هدف ليك غير حقيقة، لأن حماس بالنسبة لإسرائيل هي وسيلة لتحقيق الهدف، وتصفية القضية الفلسطينية».