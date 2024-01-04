ميلاد فتاتين توأمين في عامين مختلفين بكرواتيا.. «واقعة نادرة»

مع بداية عام 2024، شهدت مدينة سبيليت الكرواتية، واقعة فريدة من نوعها، حيث تناولت الصحف العالمية خبر ميلاد طفلتين توأمين في عامين مختلفين، وأصبحا أشهر توأمين في العالم.

«ولادة مذهلة في العام الجديد»، هكذا وصفت صحيفة «croatiaweek» ولادة فتاتين توأمين في سنتين مختلفتين، في ظل البحث عن أوائل الأطفال الذين يولدون مع بداية العام الجديد.

ميلاد فتاتين توأمين في عامين مختلفين.. كيف حدث؟

قصة مميزة نشرتها الصحيفة، عن ميلاد أول طفلتين ليس في سبيليت فقط، بل في كرواتيا بالكامل، واحدة منهما ولدت في الدقائق الأخيرة من عام 2023، والأخرى في الدقائق الأولى من عام 2024.

وُلدت التوأم الأولى في تمام الساعة 11:59 مساءً يوم 31 ديسمبر، والثانية في 1 يناير، بعد دقيقة واحدة فقط من منتصف الليل.

«أيام مختلفة، وأشهر مختلفة، وحتى سنوات مختلفة»، هكذا وصف التقرير ميلاد الشقيقتان، كما نقلت سلوبودنا دالماتشيا، رئيس قسم أمراض الفترة المحيطة بالولادة في مستشفى جامعة سبليت، أن مثل هذا الوضع لم يسبق له مثيل من قبل.

واقعة مذهلة بميلاد فتاتين توأمين في عامين مختلفين

"لقد كان الوضع غير عادي حقًا الليلة الماضية عندما ولد التوأم، سيكون وضعًا ساحرًا في العائلة حيث ستحتفل فتاة بعيد ميلادها في العام القديم، والأخرى في العام الجديد، وستكون الأختان التوأم من أعمار مختلفة، واحدة في عام 2023، والأخرى في عام 2024”. قال روجي.

قسم الولادة في سبليت، الذي شهد الواقعة المذهلة، شهد ولادة 4007 طفل في عام 2023، حيث وصفه التقرير بأنه يحتل المركز الأول في عدد الولادات في كرواتيا.

محافظ المقاطعة «بلازينكو بوبان» حرص أيضا على زيارة الفتاتين ووالدتهن، حيث كان أيضًا سعيدًا بهذا الوضع غير العادي، بحسب التقرير.