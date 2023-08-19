«فريدة» و«فيروز».. توأم يفوز بذهبية وفضية البطولة العربية للجودو في العلمين

حصلت الشقيقتان التوأم فريدة وفيروز شادي على الميدالية الذهبية والفضية بالبطولة العربية للجودو، التي استضافتها مدينة العلمين الجديدة الأيام الماضية، على الرغم من احترافهما اللعبة منذ عام ونص فقط.

فريدة شادي: التمارين تستمر 6 ساعات في اليوم

وقالت البطلة فريدة شادي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، إنَّها خاضت منافسة قوية جدا للوصول للمباراة النهائية والحصول على الميدالية الذهبية، مضيفة أنَّها ملتزمة بشكل كبير بالتمرين، وكانت التمارين تستمر 6 ساعات باليوم للوصول لأهدافهما، هذا بجانب اهتمام المدربين بالتمارين بشكل جيد، ولذلك استطاعا الحصول على المراكز الأولى.

فيروز شادي: البطولة العربية للجودو بالعلمين كانت قوية

وشرحت فيروز شادي أنَّ البطولة العربية للجودو التي تم تنظيمها بمدينة العلمين كانت بطولة قوية وكبيرة ومنظمة بشكل جيد للغاية، وكانت بها فرق كثيرة وكانت هناك منافسات قوية جدا، موضحة أنَّها تستهدف هي وشقيقتها الوصول لبطولة العالم، والحصول على ميداليات أولمبية.