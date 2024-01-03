الدولار يتراجع 0.36% عالميا وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة في 2024

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.36%، إذ تتوقع الأسواق اتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو تيسير السياسة النقدية بوتيرة أسرع من المتوقع خلال عام 2024.

وأدى انخفاض الدولار إلى ارتفاع اليورو والجنيه الإسترليني بنسبة 0.23% و0.24% على التوالي، ليصلا إلى أقوى مستوياتهما منذ يوليو، إذ يتوقع المستثمرون تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا خلال عام 2024، مما أفسح المجال أمام ارتفاع كلتا العملتين. علاوة على ذلك، ارتفع الين الياباني بنسبة 0.97% نتيجة انخفاض الدولار، بحسب تقرير الأسواق الصادر عن بورصة نيويورك.

وبقياس سنوي، تراجع الدولار بنسبة 2.12%، كما انخفض الين الياباني بنسبة 7.03%، بينما صعد اليورو بنحو 3.12%، والجنيه الإسترليني بنحو 5.36%.

مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة

وارتفع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 0.79% للأسبوع الثالث على التوالي مع انخفاض الدولار.

جدير بالذكر أنَّ المؤشر ارتفع بنسبة 4.80% خلال عام 2023، محققًا أفضل مكاسب سنوية له منذ 2020، بحسب تقرير الأسواق الصادر عن بورصة نيويورك.

أفضل العملات أداءً

كان الروبل الروسي (+3.18%) أفضل العملات أداءً نتيجة تحسن مؤشر مديري المشتريات بالبلاد خلال شهر ديسمبر، وجاء الدولار التايواني (+1.59%) في المرتبة الثانية على الرغم من تباين البيانات الاقتصادية الصادرة.

وعلى صعيد أخر، كانت الليرة التركية (-0.97%) العملة الأسوأ أداءً هذا الأسبوع بعدما أثار رفع الحد الأدنى للأجور المخاوف بشأن احتمالية ارتفاع معدل التضخم. علاوة على ذلك، كان السول البيروفي ثاني أسوأ العملات أداءً هذا الأسبوع.