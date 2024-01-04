بعد رحلة 1000 كتاب.. «أيمن» يفوز بمسابقة القارئ الماسي

جمعة أريكة بسيطة أسرة مصرية أصيلة مكونة من الأب والأم والأبناء، كل منهم يحمل كتابًا، ليتلذذ بكلماته ويذوب في بحر القراءة، وكان ذلك هو الأساس الذي جعل «أيمن» يتعلق بالقراءة، ليفوز في النهاية بمسابقة القارئ الماسي في مشروع الوطني للقراءة.

بداية الشغف بالقراءة

اعتاد أيمن عاطف على القراءة منذ الصغر، ويقول في تصريحات لـ«الوطن»: «مكتبة والدي كانت السر في ذلك، أذهب إليها اختار كتابًا وأقرأ فيه واتلذذ بمعانيه، في الأول كان يستعصي علي بعض الفقرات، بحكم سني لكن والدي كان المرجع الأول لفهم كل ما هو صعب».

«ونيسي في القراءة إيمان أختي، ورفيقة رحلة أكثر من 1000 كتاب» لولا شقيقته ما وصل أيمن للفوز بالمركز الأول في المسابقة، فهي صاحبة الفضل بعد والديه في تعلقه بالقراءة وشغفه به.

لحظة الفوز بمسابقة القارئ الماسي

«على المسرح ترجمت رحلة مليئة بالكنوز، وحصلت على دافع جديد للاستمرار في القراءة» بتلك الكلمات عبر أيمن الطالب بكلية الأسنان بجامعة المنصورة عن فرحته بعد فوزه وحصوله على المركز الأول في مسابقة القارئ الماسي، فهي كانت سبب في ترجمة النجاح.

لحظات صعبة مرت على عقل أيمن أثناء انتظاره لحظات الإعلان عن نتيجة المسابقة، إذ كان يشعر بالقلق والتوتر، موضحًا: «وقفت على المسرح في صدمة، عقلي يرفض أن يستوعب من القلق لدرجة إني مشفتش أسرتي، فضلت أفكر كثير في ذكريات بين زملائي المتقدمين للمسابقة».