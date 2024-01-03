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مصدر أمني لبناني: طائرة حربية إسرائيلية استخدمت 6 صواريخ في اغتيال «العاروري»

كتب:

عمرو حسني
07:00 م | الأربعاء 03 يناير 2024
القيادي الفلسطين صالح العاروري

القيادي الفلسطين صالح العاروري

كشف مصدر أمني لبناني، عن تفاصيل اغتيال ااقيادي الفلسطيني صالح العاروري، في جنوب بيروت، أمس.

الاستهداف عبر 6 صواريخ

أوضح المصدر الأمني، لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، أن استهداف «العاروري» كان عبر 6 صواريخ موجهة من طائرة حربية إسرائيلية، وليس عبر مسيّرة.

حجم كمية الصواريخ المستخدمة

أشار المصدر الأمني إلى أن وزن الصواريخ التي جرى استخدامها لاغتيال «العاروري» تقدر بـ100 كيلوجرام لكل منها، وقد اخترق صاروخان سقف طابقين قبل أن يصيبا مكان اجتماع قادة حركة «حماس» بشكل مباشر، وتستخدم الطائرات الإسرائيلية هذه الصواريخ بشكل مستمر في عملياتها المختلفة.

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بقلم عمرو حسني