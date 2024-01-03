«المصري للفكر» ينشر تقريرا حول صالح العاروري: أبعدته إسرائيل عن فلسطين ثم اغتالته

نشر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية تقريرا يوضح فيه شخصية صالح العاروري الذي اغتالته دولة الاحتلال الإسرائيلي في غارة جوية أمس الثلاثاء جنوب بيروت بلبنان في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

تفاصيل ميلاده وانضمامه للحركة

ونشر المركز التقرير الذي أوضح فيه أن العاروري مولود في أغسطس 1966 في بلدة العارورة قريبا من مدينة رام الله بالضفة الغربية وقد انضم لحركة حماس قرب تأسيسها مطلع ثمانينات القرن الماضي ويعد أحد قادة تأسيس كتائب عز الدين، واعتقل في عام 1990 وحدث تقارب بينه وبين قادة حماس أثناء الاعتقال.

اعتقالات مستمرة

وتم اعتقاله مرة ثانية في عام 1992 وواجه حكما بالسجن 5 سنوات وتمد تمديد الفترة لتصبح 15 عاما إلى أن تم الإفراج عنه في 2007 إلى أن اعتقل مرة أخرى في عام 2011 ثم تم الإفراج عنه في صفقة تبادل مع الجندي الإسرائيلي الذي كان محتجزا لدى الفصائل الفلسطينية جلعاد شاليط، لكن اشترطت إسرائيل إبعاده عن فلسطين ليسافر إلى سوريا وتركيا مع استمرار اتصاله بعناصر كتائب القسام في الضفة ثم استقر في لبنان.

بروز اسمه مجددا

وظهر اسمه بوضوح عام 2014 عقب إعلان اختطاف 3 إسرائيليين أحدهم يحمل الجنسية الأمريكية على يد كتائب القسام قريبا من مدينة الخليل ومن حينها بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل مطاردته خاصة أن وزارة العدل الأمريكية وضعت اسمه على قوائم المتآمرين في عام 2003 ثم أصبح مطلوبا دوليا باعتباره إرهابيا منذ سبتمبر 2015، وتم وضع مكافأة مالية وصلت لـ 5 ملايين دولار من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لمن يدلي بمعلومات عنه وعن مكان تواجده.

خط سير العاروري

بعد أن ترك فلسطين سافر لسوريا ثم تركيا التي غادرها في 2015 بعد اتفاق إسرائيلي تركي لاحتواء قضية سفينة مرمرة لينتقل بعدها لقطر التي بقى فيه عامين ثم تحرك إلى بيروت بلبنان والتي سيتم اغتياله فيها، اللافت أنه كان يتحرك بحرية في غزة تحت أنظار حراسته التي أخفته عن عيون إسرائيل وقد تم اختياره نائبا للمكتب السياسي لحركة حماس في عام 2017 وكان أحد المنفذين لعملية سيف القدس ضد إسرائيل عام 2021.