وزير الثقافة الفلسطيني: الصمت الدولي يشجع إسرائيل على مواصلة العدوان

قال الدكتور عاطف أبو سيف الكاتب والروائى، وزير الثقافة الفلسطيني، إنه أمضى كل فترة العدوان الإسرائيلي على غزة، لأكثر من 83 يومًا، وتنقل خلالها من منزله إلى مراكز الإيواء، واستشهد خلالها عدد كبير من أفراد أسرته.

استكمال العام الدراسي في فلسطين لن يكون ممكنا

وأوضح أنه قبل اندلاع العدوان لم يكن أحد يتصور استمراره 3 شهور، موضحا أن الصمت الدولي هو الذي ساعد العدوان على الاستمرار حتى الآن، لافتا إلى أن الحياد والصمت خيانة، فمن يصمت على هذه الجرائم فهو يصطف مع العدوان.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته نقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي، مع الدكتور عاطف أبو سيف الكاتب والروائى، وزير الثقافة الفلسطينى بعد عودته من غزة.

عاطف أبو سيف: الاحتلال الإسرائيلي وصل إلى أبشع صورة

وأضاف وزير الثقافة الفلسطيني أن 70% من بيوت غزة تدمرت بشكل كامل، مؤكدا أن الاحتلال وصل إلى أبشع صورة، وما ارتكبته إسرائيل قلة قليلة من مخزونها العدائي.

وتابع: «لا يوجد شيء مقدس في الحرب، وما حدث في غزة أكبر جريمة قتل حدثت في التاريخ»، مشيرا إلى أن المنظمات الدولية خانت سكان غزة، متمنيا محاكمة المنظمات الدولية.

واستكمل: «تركنا وحدين في حرب إبادة لا نعلم متى ستنتهي، لنواجة مصيرنا ولقتل الجميع بلا رحمة»، لافتا إلى أن الحرب الإسرائيلية علي سكان غزة هي عبارة عن تدمير متعمد ممنهج، مستكملا أن 5% من سكان قطاع غزة إما قتلوا أو جرحوا، وهذه نسبة المسجلين بالمستشفيات فقط.

وأشار إلى أن مصر قامت بدور كبير لمنع تهجير الفلسطينيين، وترحيلهم خارج بلادهم، موضحا أن كل متاحف قطاع غزة بلا استثناء جرى تدميرها، وهي تحتوي علي كنوز فلسطين قبل النكبة، بالإضافة إلى سرقة الآثار، مشيرا إلى أن استكمال العام الدراسي في فلسطين لن يكون ممكنا.

ولفت إلي أن العدوان الإسرائيلي يستهدف الصحفيين لمنعهم في نقل الحقيقة، مؤكدا أنهم يتكبدون الآلام لنقل الحقيقة للعالم.

أدار اللقاء خالد البلشى نقيب الصحفيين، وشارك فيه ناجي الناجي، المستشار الإعلامى للسفارة الفلسطينية.