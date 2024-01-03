تخصيص يوم للكشف على النساء الحوامل مجانا في الوحدات الصحية بالشيخ زويد

خصصت إدارة الشيخ زويد الصحية، يومًا من كل أسبوع، بالوحدات الصحية المختلفة، للكشف على النساء الحوامل، وإعطاء الدواء والتعليمات المناسبة للحفاظ على صحتهن، وقال الدكتور علي حمدي أبو عالية، مدير إدارة الشيخ زويد الصحية، في بيان اليوم، إنّه بناءً على تعليمات وزارة الصحة، وتكليفات مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، سيمر فريق متخصص من الأطباء، يومًا كل أسبوع، على وحدة صحية من الوحدات المنتشرة جنوب وغرب المدينة.

وأضاف «أبو عالية»، أنّ الهدف من المرور هو الكشف بالسونار على النساء الحوامل وإعطاء التوجيهات والعلاج المناسب، فضلًا عن عقد جلسات توعوية من شأنها أنّ تساعد الأسر في أن يكون الجنين سليمًا ومُعافى، وأنّ يكون الحمل جيدًا.

توقيع الكشف على النساء الحوامل مجانًا

وأكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء، أنّ عملية الكشف ومتابعة النساء الحوامل، هي توجيهات من وزارة الصحة، لمتابعة الحالات القروية في الوحدات الصحية التابعة للقرى والتجمعات السكنية، مشيرًا إلى أنّ الكشف مجاني، وسيجري إعطاء علاج تقوية للجنين والأم الحامل، والمتابعة بشكل أسبوعي ودوري.

وأجرى الكشف اليوم، في وحدة الشلاق الصحية غرب الشيخ زويد، كلًا من الدكتورعماد ابراهيم محمد استشاري النساء والولادة بالإدارة العامة والدكتورة إيناس سلام مدير الرعاية الأساسية بالمديرية، برعاية الدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الأساسية، والدكتورة آمال عبد الحي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة بوزارة الصحة.

تقديم أفضل خدمة صحية

وأكد الدكتور عماد إبراهيم، المسؤول المختص بالإدارة، أنّ هذه الزيارات تهدف لمتابعة سير العمل والوقوف على المستوى المهاري للفرق الطبية وجاهزية الوحدات الصحية، لتقديم أفضل خدمة صحية لائقة لأهالي الشيخ زويد وشمال سيناء، مشيرًا إلى تخصيص غرفة لرعاية الأمومة والطفولة بكل وحدة صحية.