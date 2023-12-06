«صحة مطروح»: تجهيز أول وحدة مناظير مستحدثة بمستشفى النساء والتوليد

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، تجهيز أول وحدة للمناظير المستحدثة في مستشفى النساء والتوليد والصحة الإنجابية، والتأكد من جاهزيتها للدخول للخدمة.

وجرى مناظرة الأجهزة بالوحدة من الدكتور ماهر غرابة استشاري المناظير بمستشفى مطروح العام، ووائل أبوزيد عضو الإدارة الهندسية بالمديرية، وتأكد من جاهزية جميع الأجهزة والآلات قبل البدء في التشغيل الفعلي لإضافة خدمة جديدة للمرضى في عمليات جراحة المناظير.

وتابع وكيل وزارة الصحة بمطروح، خلال المرور على مستشفى التوليد والصحة الإنجابية، مدى انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية، وتفقد قسم العمليات متابعا الإجراءات التمريضية خلال تقديم الخدمة الطبية للمرضى؛ للوقوف على مدى جاهزية المستشفى والأطقم الطبية لاستقبال حالات الطوارئ.

وتابعت الدكتورة ليلى صلاح مدير إدارة المستشفيات بصحة مطروح، العيادات الخارجية المسائية بالمستشفى للوقوف على انتظام العمل بها، والتزام الأطقم الطبية، وتلاحظ تدني أعداد المترددين على العيادات المسائية لتنظيم الأسرة وأمراض النساء والتوليد وعيادة الأسنان.

منافذ تقديم الخدمة

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن الجولات مستمرة على كافة المنشآت الصحية، وجرى تشكيل عدة فرق تحت إشرافه المباشر للمتابعة المستمرة والتأكد من سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة بالمحافظة.