«القومي للمرأة»: مناهضة العنف ضد النساء واجب وطني حفاظا على سلامة المجتمع

ينظم المجلس القومي للمرأة في الفترة الحالية عددا من الندوات والفعاليات المختلفة في إطار حملة الـ16 يوم مناهضة العنف ضد المرأة، تحت شعار مبادرة «كوني»، بهدف نشر التوعية بخطورة العنف ضد المرأة وأثره على استقرار الأسرة والمجتمع.

ومن جانبها قالت السفيرة منى عمر، مقرر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس القومي للمرأة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن العنف ضد المرأة من الظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على استقرار المجتمعات وكذا تقدمها، بالتالي العمل على مناهضتها هو ضرورة وواجب وطني بهدف الحفاظ على سلامة المجتمع ككل.

العنف ضد المرأة

وأوضحت أن العنف ضد المرأة ملف واسع وهناك أنواع مختلفة تتعرض من العنف تتعرض له المرأة لابد من العمل على مناهضته وتوعية المجتمع بمخاطره.

وأضافت عضو القومي للمرأة أن أنواع العنف ضد المرأة: هي العنف الصحي، أي عدم توفير الخدمات الصحية المناسبة لها والاهتمام برعايتها وهذا الأمر يحتاج إلى توعية المرأة نفسها قبل توعية المجتمع.

أشكال العنف ضد المرأة

وأشارت إلى العنف المجتمع وهو عنف له أشكال عدة تتلخص في حرمان المرأة من المشاركة الاجتماعية بمختلف أشكالها، وكذا حرمانها من حقوقها كالحق في الميراث أو الحق في المعاش وغيره، وقد عملت الدولة المصرية على مقاومة هذه الظاهرة من الجانب التشريعي بقوة.

ومن أنواع العنف ضد المرأة هو العنف اللفظي، أي التعرض للمرأة من خلال استعمال الألفاظ المهينة التي من شأنها أن تجرح كرامتها، فضلا عن العنف الزوجي، وهو عبارة عن إجبار المرأة على الحياة الزوجية، والفقر أيضا يعتبر واحدا من أشكال العنف التي تواجه المرأة.

وأكدت الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في إطار حماية المرأة المصرية من أشكال العنف المختلفة، وهناك جهود توعية كبيرة يتم بذلها من قبل أجهزة الدولة المختلفة في هذا الإطار والقومي للمرأة لا يدخر جهدا في هذا الاطار.