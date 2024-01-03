أشرف سنجر: الحرب لن تصل إلى مارس.. والرأي العام الأمريكي ضعيف وغير مؤثر في صنع القرار

قيّم الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية لقطاع أخبار المتحدة، موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن في التعامل مع الحرب التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين، قائلا: «اللوبي يملك مالا ويصنع السياسة في واشنطن، بالإضافة إلى الرأي العام الذي يعتبر ضعيفا وغير مؤثر في عملية صنع القرار، ولكن الضغط الذي يمارسه يحتاج إلى وقت كي نرى نتائجه في البيت الأبيض».

بايدن بدأ التعاطف مع إسرائيل

وأضاف، خلال حوارمع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ مشكلة بايدن تكمن في أنه بدأ التعاطف مع إسرائيل في السابع من أكتوبر، مشيرًا إلى أن عملية اغتيال صالح العاروري ليست بعيدة عن العامل الاستخباراتي الأمريكي المساعد لإسرائيل.

مسح كامل في قطاع غزة

وتابع خبير السياسات الدولية لقطاع أخبار المتحدة: «جيش الاحتلال كان مجرما في أنه قتل الأبرياء والنساء والأطفال بمسح كامل في قطاع غزة»، مشيرًا إلى أن الحرب ستكون مادة مهمة للمزايدة بين الجمهوريين والديمقراطيين في الفترة المقبلة في اتجاه إنهاء الحرب، وأتوقع ألا تصل الحرب إلى مارس المقبل.