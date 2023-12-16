أحمد الطاهري: الانتخابات الرئاسية ملحمة وطنية سطرها شعب مصر العظيم

قال الإعلامي أحمد الطاهري، إن الانتخابات الرئاسية 2024 تعد ملحمة وطنية سطرها شعب مصر العظيم، إذ شهدت نسب مشاركة غير مسبوقة في تاريخ الحياة السياسية المصرية.

مشهد مشرف وعظيم

وأضاف «الطاهري»، خلال تقديمه برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن مشهد الانتخابات الرئاسية أقل ما يقال عليه أنه مشرف وعظيم، شارك فيه كل فئات الشعب المصري سواء الشباب أو المرأة أو كبار السن أو المصريين بالخارج أو الداخل، شعب بالكامل كان على قدر المسؤولية، مسؤولية النداء في لحظات وطنية فارقة تواجه فيها مصر تحديات كبيرة ولكن مهما كبرت التحديات تصغر أمام مصر وشعبها العظيم.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية تاريخية

وأشار إلى أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تاريخية، والتي فاجأت ما نطلق عليهم النخب، ونقولها بكل ثقة مصر كسبت الرهان، فرهان مصر دائما على أولادها، ولا يمكن أبدا أن يكون هناك رهان على أولاد مصر وتخسره.