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انتخابات المصريين بالداخل

الكاتب الصحفي أحمد الطاهري يدلي بصوته في الانتخابات (صور)

كتب:

شروق مراد
11:03 ص | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الكاتب الصحفي أحمد الطاهري

الكاتب الصحفي أحمد الطاهري

أدلى الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، ورئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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بقلم شروق مراد