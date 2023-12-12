أحمد الطاهري عن نجاح العملية الانتخابية: الدولة تحصد ثمار احترامها للمواطن

وجه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، التحية للإعلام المصري على تغطية الانتخابات الرئاسية 2024، موضحًا: «نتحدث عن عمل إعلامي لم تشهده مصر من قبل، فهناك الهيئة الوطنية للإعلام والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية»، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تعاملت بجدية كبرى مع هذه الانتخابات، وستحصد ثمار هذه الجدية والاحترام للمواطن المصري.

وأضاف «الطاهري»، في بث مباشر عبر الصوت والصورة مع قناة إكسترا نيوز: «نتحدث عن نحو 100 كاميرا تجوب شوارع مصر كلها، بالإضافة إلى وسائل الإعلام الأجنبية، في الانتخابات».

وتابع الكاتب الصحفي، أن رجل الشارع أصبح يتردد على سمعه الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الشعب الجمهوري وحزب المصريين الأحرار وحزب مستقبل وطن وحزب حماة الوطن وغيرها، وبالتالي، فإن الأحزاب حاضرة في المشهد الانتخابي.

وأكد، أن الوصول لانتخابات الرئاسة يأتي عن طريق الأحزاب السياسية لأنها المسار الطبيعي للعمل السياسي، وبالتالي، جرى إعادة الأمور إلى نصابها، مشيدًا بدور المجتمع المدني في الانتخابات: «حضوره عظيم ومشرف، فهو جزء من حصاد جهود الدولة المصرية، فقد مرت فكرة العمل الأهلي في مصر بخلل كبير، ولكن الدولة تعاملت بشكل جاد مع كل المشكلات والملفات واهتمامها أن يعود المجتمع المدني، فقد أصبح شريكا حقيقيا في التنمية».

وأشار، إلى أن المجتمع المصري والأحزاب المصرية القوية على الأرض هي جزء رئيسي من المواجهة الاجتماعية مع جماعة الإخوان الإرهابية، موضحًا أن المواجهة مع الإرهاب شاملة وليست أمنية فقط، وبالتالي، فإن عدم توفير البيئة التي ينمو فيها الفكر المتطرف والجماعات التي تستغل حالات العوز عند بعض الأهالي دور عظيم جدا، وبالتالي، يجب أن يفرح المصريون بدولتهم العظيمة القوية وما أنجزته، وبالفعل، تظل مصر ملهمة وقادرة على تجاوز كل التحديات وأن ترسم المستقبل إذا أرادت.