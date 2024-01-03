أشرف العشري: تفجيرا كرمان وحادث بيروت ستغير قواعد الاشتباك في المنطقة

قال الكاتب الصحفي أشرف العشري مدير تحرير جريدة «الأهرام»، إن تفجيري كرمان في إيران، وحادث الاغتيال في بيروت أمس، ستغير قواعد الاشتباك في المنطقة، وربما تؤدي إلى مزيد من التصعيد، لأن إيران ستجد نفسها ضربت في عقر دارها.

إيران لم تستقر على صيغة من يقف وراء التفجيرات

أضاف خلال لقائه مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، في برنامج «كلام في السياسة» على قناة «إكسترا نيوز»، أن إيران لم تستقر على صيغة من يقف وراء التفجيرات، وقال وزير الداخلية الإيراني، إن هناك طرحان، الأول أن إسرائيل تقف وراءها، والثاني هو مسؤولية داعش عنها.

إسرائيل لها يد في تفجيري كرمان

ولفت إلى أن كل الترجيحات داخل إيران تؤكد أن إسرائيل لها يد في تفجيري كرمان، وبالتالي ربما يؤدي ذلك إلى مرحلة صراع جديد بين إيران وإسرائيل، وللمرة الأولى قد تتخلى إيران عن سردية سنرد في المكان والزمان المناسبين، لأنها ستجد نفسها أمام الرأي العام الإسرائيلي وسمعتها الإقليمية والدولية دون أن يكون لديها درجة كبيرة من تجاوز ما كان قائما على مدى السنوات العشر الماضية.