قبل ما تدفع اتأكد من صحة فاتورة الكهرباء.. اعرف الخطوات

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة صحة فاتورة الكهرباء قبل دفعها، إذ توجد طريقة محددة من قبل شركات الكهرباء في المحافظات من أجل التأكد من سعر فاتورة الكهرباء المحددة.

التأكد من صحة فاتورة الكهرباء بالمحافظات

وأتاحت شركات الكهرباء في المحافظات رابطا محددا من هنا يمكن من خلاله الدخول على الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في المحافظات للتأكد من صحة القيمة المطلوبة.

خطوات معرفة فاتورة الكهرباء إلكتروني بالمحافظات

وحددت خطوات محددة من أجل التأكد من قيمة فاتورة الكهرباء الحقيقية وهي:

- الدخول على الرابط المذكور في الأعلى

- اختيار الشركة التابع لها العداد.

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن الفاتورة الشهرية.

- كتابة بيانات صاحب العداد المتعاقد مع الشركة بالتفصيل.

- تدوين رقم العداد وتحديد مكان تركيبه.

- تسجيل قراءة العداد المكونة من 10 أرقام.

- النقر على زر الاستعلام.

- ظهور المبلغ المراد دفعه بالتفصيل

وحددت عدة شرائح من أجل الكهرباء وهي كالآتي:

- الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلووات : 58 قرشا

- الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات: 68 قرشا

المستهلك من 101 إلى 1000 كيلووات، تضمن ما يلي:

- الشريحة الثالثة: 0 إلى 200 كيلووات: 83 قرشا

- الشريحة الرابعة: 201 إلى 350 كيلووات: 125 قرشا

- الشريحة الخامسة: 351 إلى 650 كيلووات: 140 قرشا

أما المستهلك أكثر من 650 كيلووات:

- الشريحة السادسة: من 0 إلى 1000 كيلووات 150 قرشا

أما المستهلك الأكثر من ألف كيلووات:

- الشريحة السابعة من 0 لأكثر من ألف كيلووات: 165 قرش