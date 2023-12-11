اعرف شركة الكهرباء التابعة لمحل إقامتك.. «لو عايز تستفيد من خدماتها»

يبحث مشتركو شركات توزيع الكهرباء على مستوى جميع محافظات الجمهورية عن المقرات التابعة لمحل سكنه للذهاب إليها في حال التقدم بشكاوى أو الاستفادة من الخدمات التي تقدمها جميع الفروع والإدارات والشبكات منها شحن كروت العداد وتقسيط المديونيات أو فحص العداد الخاص به في حال تلفه أو احتراقه.

فروع وشبكات شركات توزيع الكهرباء

وتنشر «الوطن» جميع الفروع والشبكات التابعة لشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية والتي يتبع لها محل سكن المشترك لتساعده للتوجه لجميع المقرات بيسر وسهولة.

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

وهي تشمل أحياء «شبرا، الساحل، روض الفرج، الزيتون، الشرابية، حدائق القبة، الزاوية الحمراء، مصر الجديدة، النزهة، شرق مدينة نصر، غرب مدينة نصر، عين شمس، السلام، الوايلى، باب الشعرية، مدينة العبور، مدينة القاهرة الجديدة» وجزء من محافظة القليوبية شرق شبرا الخيمة، غرب شبرا الخيمة، الخانكة، مدينة القناطر الخيرية».

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء:

وهي تشمل أحياء «عابدين، غرب القاهرة، وسط القاهرة، منشية ناصر، الموسكى، التبين، حلوان، 15 مايو، المعادى، البساتين ودار السلام، السيدة زينب، مصر القديمة، الخليفة والمقطم، الجيزة العجوزة، الدقى، الهرم، بولاق، العمرانية، شمال الجيزة، جنوب الجيزة، مدينة 6 أكتوبر، مدينة الشيخ زايد، مراكز ريف الجيزة».

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء:

وهي تشمل محافظات أسوان، قنا، الأقصر، سوهاج

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء:

وتشمل محافظات الوادى الجديد، أسيوط، المنيا، بنى سويف والفيوم.

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء:

وتشمل مدينة السادات القرى التابعة لها، مركز الخطاطبة بمحافظة المنوفية، مرسى مطروح بعد الكيلو 66 طريق الإسكندرية، البحيرة".

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء:

وتشمل محافظات القليوبية «ما عدا امتداد القاهرة الكبرى»، المنوفية «ما عدا مدينة السادات والقرى التابعة لها ومركز الخطاطبة»، الغربية.

شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء:

وتشمل محافظة الإسكندرية وحتى الكيلو 66 طريق الإسكندرية / مطروح.

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء:

وتشمل محافظات دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ.

شركة القناة:

وتشمل محافظات الشرقية – شمال وجنوب سيناء- الإسماعيلية - البحر الأحمر - بور سعيد - السويس.