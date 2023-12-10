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تعيينات شركة الكهرباء.. مواعيد تلقي طلبات وظائف الدرجة الثالثة 2023

كتب:

سلامة عامر
01:37 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
وزارة الكهرباء - أرشيفية

وزارة الكهرباء - أرشيفية

تواصل هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، تلقي بيانات الراغبين في التقدم لشغل وظائف الدرجة الثالثة، حتى 14 ديسمبر 2023، بصيغة «بي دي إف» على الموقع الإلكتروني للهيئة.

وظائف هيئة توليد الكهرباء 2023

وحددت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، من خلال منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في الإعلان رقم 1 لسنة 2023، التخصصات المطلوبة للمتقدمين لشغل وظائف الدرجة الثالثة التخصصية كالتالي:

- «ﻣﺣﺎﺳب- أﺧﺻﺎﺋﻲ ﻣﺧﺎزن- ﻣﺣﺎم - ﺑﺎﺣث ﻗﺎﻧوني - ﻣطور أﻣن اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت - أخصائي اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ للأمن اﻟﺳﯾﺑراني - أﺧﺻﺎﺋﻲ أﻣن اﻟوﺛﺎﺋﻖ - أﺧﺻﺎﺋﻲ ﺗطوﯾر ﻣؤﺳﺳﻲ - أخصائي أﻣن- أخصائي ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ - ﺳﻛرﺗﺎرﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ - أﺧﺻﺎﺋﻲ ﻣرﻛز ﻣﻌﻠوﻣﺎت - أﺧﺻﺎﺋﻲ ﺷؤون إدارية - أخصائي ﻣوارد ﺑﺷرﯾﺔ - أﺧﺻﺎﺋﻲ ﺷؤون ﺗدرﯾب - أﺧﺻﺎﺋﻲ اﺟﺗﻣﺎعي - أﺧﺻﺎﺋﻲ دﻋم ﻧﻔسي - أخصائي ﻋﻼﻗﺎت ﻋﺎﻣﺔ».

الشروط المطلوبة لوظائف «الكهرباء» 2023

وحددت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عبر المنشور، عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف الدرجة الثالثة، كالتالي:

- ألا ﯾزﯾد اﻟﺳن ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷر اﻹﻋﻼن عن 30 ﺳﻧﺔ.

- أنّ ﯾﻛون اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺗراﻛﻣﻲ ﺟﯾد ﻋﻠﻰ اﻷﻗل.

- إﺟﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ واﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ.

- اﺳﺗﯾﻔﺎء ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺗﻘدﻣﯾن اﻟﺷروط اﻟواردة ﺑﻼﺋﺣﺔ ﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ للهيئة.

- اﺟﺗﯾﺎز اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﻘررة في ھذا اﻟﺷﺄن.

- ﻗﺑول اﻟﻌﻣل ﺑﻣواﻗﻊ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺿﺑﻌﺔ أو ﺑﺎﻟﻘﺎھرة أو ﻏﯾرھﻣﺎ.

المستندات المطلوبة لوظائف الكهرباء 2023

- ﺻورة اﻟﻣؤھل اﻟدراﺳﻲ.

- ﺻورة ﺷﮭﺎدة ﻣﯾﻼد اﻟرﻗم اﻟﻘوﻣﻰ.

- ﺻورة ﺷﮭﺎدة ﺗﺄدﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ أو اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻧﮭﺎ ﻟﻠذﻛور، واﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻧﮭﺎ ﻟﻺﻧﺎث.

- ﺻورة ﺷﮭﺎدة ﻋﺿوﯾﺔ اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ ﻟﻠوظﺎﺋف اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ واﻟﻌﻠوم واﻟﻣﺣﺎﻣﯾن.

- ﺻورة ﺑطﺎﻗﺔ اﻟرﻗم اﻟﻘوﻣﻲ ﺳﺎرﯾﺔ.

- ﺻورة ﻓوﺗوﻏراﻓﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔ.

- ﺻورة ﻣن اﻟطﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣؤﯾدة ﻟﻣدد اﻟﺧﺑرة.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.