«السياحة»: 23 ألف تأشيرة حج «دون قرعة» بأسعار تبدأ من 191 ألف جنيه

حددت وزارة السياحة، ضمن الضوابط المنظمة للحج لهذا العام، أسعار البرامج، والتى بدأت من 191 ألف جنيه وانتهت بـ450 ألفاً دون احتساب سعر وسيلة النقل، لافتة إلى أنّها قد تشهد تغيراً حال وجود زيادة من السعودية، شريطة موافقة اللجنة العليا للحج السياحى التابعة للوزارة مع إحاطة وزير السياحة بما يطرأ من تعديل فى الأسعار، وجاءت أسعار الحج السياحى مستوى الـ5 نجوم، مقسمة لمستويين، الأول يسكن فيه الحجاج فى فنادق «صف أول» مباشر على الحرم المكى، وبمسافة لا تبعد عنه أكثر من 250 متراً، وبلغ سعره 450 ألف جنيه دون تذاكر الطيران، والثانى يسكن فيه الحجاج بفنادق «صف ثان» من الحرم المكى، تبعد عنه مسافة تتراوح بين 250 و1250 متراً بتكلفة 390 ألف جنيه دون سعر تذكرة الطيران.

وحسب الوزارة، تم تقسيم أسعار الحج الاقتصادى طيران لـ3 مستويات، الأول: اقتصادى طيران تحسين سكن 4 أو 5 نجوم، والذى يقيم فيه الحاج جزءاً من إقامته بمكة المكرمة فى فنادق تبعد من 250 متراً وحتى 750 عن الحرم المكى، وبلغ سعره 226 ألف جنيه دون سعر تذكرة الطيران، أما المستوى الثانى: فهو اقتصادى طيران تحسين سكن 5 نجوم، ويقيم فيه الحاج جزءاً من إقامته فى مكة بفنادق لا تبعد أكثر من 250 متراً عن الحرم بـ230 ألف جنيه دون سعر تذكرة الطيران، فيما تم تحديد المستوى الثالث: بإقامة بفنادق مكة، ويقيم فيه الحجاج طوال فترة إقامتهم بفنادق لا تبعد عن الحرم أكثر من 1750 متراً، وبلغ سعره 260 ألف جنيه دون احتساب سعر تذكرة الطيران. أما أسعار الحج البرى، فتم تقسيمها لـ3 مستويات، الأول: البرى تحسين سكن 4 أو 5 نجوم والذى يقيم فيه الحاج جزءاً من إقامته بمكة فى فنادق تبعد من 250 متراً وحتى 750 متراً عن الحرم، إذ بلغ سعره 191 ألف جنيه دون احتساب سعر تذكرة العبّارة، أما المستوى الثانى: برى تحسين سكن 5 نجوم، ويقيم فيه الحاج جزءاً من إقامته بمكة فى فنادق لا تبعد أكثر من 250 متراً عن الحرم وبلغ سعره 195 ألف جنيه دون احتساب سعر تذكرة العبارة، فيما يقيم الحجاج فى المستوى الثالث طوال فترة إقامتهم بمكة المكرمة بفنادق لا تبعد عن الحرم المكى أكثر من 1750 متراً وبلغ سعره 225 ألف جنيه دون احتساب سعر تذكرة العبارة.

بدوره، قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن غالبية الذين تقدموا لبرامج الحج السياحى 2024 اختاروا البرامج الاقتصادية «البرى - الاقتصادى طيران»، وذلك لملاءمة أسعارها للمواطنين متوسطى الدخل، مشيراً إلى أنه مع غلق باب التقدم، فإن أعداد المتقدمين للبرامج الاقتصادية سيتراوح ما بين 85 و90% من إجمالى المتقدمين.

«عنبى»: 28 ألف باقة دون قرعة تستهدف «المصريين بالخارج»

وأشار «وحيد» لـ«الوطن» إلى أن شركات السياحة المصرية تنظم هذا العام صنفين مختلفين من برامج الحج، الأول هو برامج الحج السياحى والتى خصصت له الحكومة نحو 23 ألف تأشيرة الحج، إذ يدخل كافة المواطنين المتقدمين لتلك البرامج قرعة إلكترونية لاختيار الفائزين من بين المتقدمين، كما تخضع تلك البرامج للضوابط العامة للحج المصرى وأيضاً ضوابط وزارة السياحة والآثار. فيما أكد حمزة عنبى، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن عدد باقات الحج بدون قرعة المتاحة لا يتعدى الـ28 ألف باقة، موضحاً أن الغرفة اتخذت حالياً إجراءات جدية تشمل تحصيل ثمن تلك الباقات تمهيداً لمنح كل شركة العدد الذى تريد أن تقوم بتنظيمه.

وأوضح «عنبى» أن من بين شرائح الشعب المصرى التى تستهدف تقدمهم للحج بواسطة باقات الحج الجديدة هم العاملون المصريون بالخارج وأهاليهم الذين لم يتمكنوا من السفر للحج طوال السنوات الماضية، أو أدوا المناسك قبل ذلك ويرغبون فى أدائها هذا العام.

وقال رجب الطيار، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن غرفة شركات السياحة أطلقت هذا العام موقعاً جديداً للحج والعمرة تحت مسمى «شركات العمرة والحج السياحى»، إذ يضم هذا الموقع ما يقرب من 5325 ما بين شركة رئيسية وفروعها بكافة محافظات الجمهورية، ويضم كافة شركات السياحة المصرح لها تنظيم رحلات الحج لهذا العام، يحق لكافة المواطنين الدخول إليه واختيار الشركة التى ستنظم له برنامج الحج والتأكد من صلاحيتها لتنظيم البرنامج، إذ يضم هذا الموقع ما يقرب من 5325 ما بين شركة رئيسية وفروعها بكل المحافظات.