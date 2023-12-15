انطلاق بروفات مهرجان التحطيب بساحة «أبو الحجاج الأقصري»

انطلقت مساء الجمعة، أولى بروفات المهرجان القومي للتحطيب في دورته الـ13 بساحة أبو الحجاج الأقصري، دورة المرحوم عبدالرحمن الشافعي، بمشاركة الفنان أحمد الشافعي، رئيس المهرجان، وذلك لتدريب الفرق الاستعراضية للفنون الشعبية في المهرجان، على أنغام المزمار الصعيدي، وسط حضور جماهيري كبير.

وتنطلق فعاليات المهرجان القومي للتحطيب، مساء الأحد المقبل، بساحة أبو الحجاج الأقصري، بمشاركة لاعبي التحطيب في محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر، وفرق الفنون الشعبية بمحافظات الصعيد.

مهرجان التحطيب بالأقصر

ن المقرر أن تفتتح الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وقيادات وزارة الثقافة، وممثلي اليونسكو، فعاليات المهرجان بحضور شيوخ لعبة التحطيب من محافظات الصعيد، وعدد من فرق الفنون الشعبية بهيئة قصور الثقافة.

يذكر أن مصر نجحت في إدراج «فن التحطيب» عام 2016، ضمن قائمة اليونسكو للتراث غير المادي، وهو من الفنون القتالية المصرية الاستعراضية المستمدة من الحياة الفرعونية.