«الداخلية»: نقدم أفضل الخدمات بأقل الأسعار والحجز في أماكن إقامة مميزة لـ«حج القرعة»

تستعد وزارة الداخلية لتنظيم حج القرعة، بتقديم أفضل الخدمات والمميزات لحجاج بيت الله الحرام بأقل الأسعار، وتوفير حزمة من الخدمات المميزة لهم، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية التى تضمن تطوير الخدمات المقدمة للحجاج، سواء منظومة الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، أو فى منطقة المشاعر المقدسة، وكذلك منظومة التغذية.

وتسعى الجهات المسئولة بالوزارة إلى حجز أماكن إقامة مميزة لحجاج بيت الله الحرام بالمنطقة المركزية بمكة والمدينة، على الرغم من الارتفاع الكبير فى أسعار الفنادق، بسبب استمرار السلطات السعودية فى إزالة العديد من المبانى والمنازل بمنطقة الحرم المكى الشريف، لاستكمال أعمال التوسعة، تيسيراً على الحجاج من جانب، وكذلك للاشتراطات والتدابير الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا فى الفنادق من جانب آخر.

واضطلعت الجهات المعنية بتوحيد جهة تسجيل بيانات المتقدمين للحج، فيجب على المواطن أن يختار الجهة التى يريد الحج من خلالها (قرعة وسياحة وتضامن) ويكون التقدم لمرة واحدة فقط لأى من تلك الجهات المنظمة، وبمجرد غلق باب التقدم يعد الطلب مدرجاً ضمن قرعة تلك الجهة فقط ولن تُقبل له طلبات أخرى، ولا يجوز إلغاء الطلب والتقدم إلى أية جهة أخرى عقب إجراء القرعة.

وحسب بيانات «الداخلية»، فيشترط فيمن يتقدم بطلب الحج أن يكون كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك ومصرى الجنسية، حيث لا تقل السن عن 25 عاماً، وبالنسبة لطلب الحج الزوجى يكون المرافق لمقدم الطلب من الأقارب حتى الدرجة الرابعة، ويشترط تقديم مستند صلة القرابة «حال الفوز بالقرعة»، وفى حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة بين مقدم الطلب والمرافق غير الوجوبى له، تُلغى فرصة الحج للمرافق غير الوجوبى فقط دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية، ويجرى الإبقاء على فرصة الحج الخاصة بمقدم الطلب، وفى حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة بين مقدم الطب من ذوى الهمم والمرافق الوجوبى له يطلب من مقدم الطلب الفائز ترشيح مرافق بديل بذات الشروط، وفى حالة عدم استطاعته ذلك يُلغى طلب الحج كاملاً دون أدنى مسئولية على الوزارة.

ويسمح بسفر المرافق «الوجوبى» ممن تنطبق عليه الشروط الواردة بالكتاب الدورى ولم يسبق له أداء الفريضة طوال حياته فى حالة وفاة الأصيل، أما فى حالة تنازل الأصيل عن فرصة الحج الفائز بالتزكية ضمن نسبة 3% فيسمح فقط بسفر المرافق «الوجوبى»، إذا كان التنازل بعد سدادهم للتكاليف، أما إذا كان التنازل قبل سداد التكاليف تُلغى فرصة الحج للمرافق، ويتم تحديد جهة سفر الحاج الفائز بمفرده وفقاً لمحل إقامته المدرج ببطاقة الرقم القومى، وبالنسبة لطلب الحج الزوجى فيتم تحديد جهة السفر وفقاً لمحل إقامة مقدم الطلب المدون ببطاقة الرقم القومى وليس المرافق.

لا يجوز توريث الفرصة سوى لأحد الوالدين.. ويسمح بسفر المرافق «الوجوبى» ممن تنطبق عليه الشروط

ووفقاً لاشتراطات الوزارة، لا يجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها للغير مهما كانت درجة قرابته، ويجوز تنازل الأبناء فقط لأحد الوالدين، وليس العكس شريطة تمتع المتنازل إليه بحالة صحية جيدة وخلوه من الأمراض التى أقرتها وزارة الصحة والسكان، وألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج طوال حياته وممن تنطبق عليهم التعليمات والقواعد المنظمة لحج القرعة، على أن ترسل المستندات المطلوبة للإدارة العامة للشئون الإدارية لفحصها واتخاذ اللازم نحو إدراج الطلب على البوابة المصرية الموحدة للحج.

كما لا تقبل طلبات التنازل لأحد الوالدين أو لوالد ووالدة الزوج أو الزوجة أو استبدال المرافق لكبير السن عقب انتهاء الفترة الزمنية المحددة لسداد التكاليف، ولا يجوز العدول عن التنازل لتلك الحالات وإلا تلغى فرصة الحج دون أدنى مسئولية على «الداخلية»، كذلك يجوز للفائز بفرصة الحج التنازل النهائى عن تلك الفرصة ولا يحق له العدول عن التنازل ولا يحق للفائزين بفرصة الحج مهما كانت درجة القرابة طلب تفويجهم أو تسكينهم معاً طالما تقدم كل منهم بطلب حج منفرداً دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

وعن تقديم طلب حج زوجى وفقاً لما أعلنته الوزارة، يشترط أن يكون كلاهما من كبار السن «70 عاما فأكثر»، أو من ذوى الهمم على سبيل الاستثناء فيُشترط اصطحابهما لمُرافق واحد فقط من الأقارب حتى الدرجة الرابعة، شريطة تمتعـه بحالة صحية جـيدة ليكون قادراً على رعايتهما من الناحية الصحية والعمرية، وتُطبق شـروط الاستثناء السابق ذكرها عليه ويتم مناظرة المرافق من مساعد المدير للشئون المالية والإدارية بالمديرية، أو من يُنيبه، عقب الفوز بقرعة الحج، وفى حالة عدم توافر الشروط حال مناظرته يتم استبداله بمرافق بديل.