«التضامن»: 7500 مواطن فازوا في قرعة «حج الجمعيات الأهلية»

بدأت وزارة التضامن الاجتماعى الاستعدادات الخاصة بحج الجمعيات الأهلية بإجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج موسم حج 1445هـ - 2024م، حيث أجريت القرعة الإلكترونية لاختيار 7500 حاج من بين 23400 مواطن ومواطنة تقدموا وتم تسجيلهم عبر البوابة الموحدة للحج.

أجريت القرعة الإلكترونية على بوابة الحج الموحدة التى تشرف عليها وزارة الداخلية وقطاع الشئون الإدارية، وتسمح بتسجيل المواطن فى جهة واحدة فقط سواء لحج الجمعيات الأهلية أو الداخلية أو السياحة، وتجرى القرعة دون تدخل عنصر بشرى نهائياً، وتم اختيار النسبة المخصصة لكل محافظة وفقاً لنسبة عدد الطلبات، بحسب ما أكدته نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.

وضمن الاستعدادات، تم تخصيص 7500 تأشيرة لوزارة التضامن الاجتماعى لأعضاء الجمعيات الأهلية من إجمالى تأشيرات حج هذا العام التى ستنفذها مصر، حيث أكدت «القباج» فى بيان، أن الوزارة تسعى لتقديم أفضل البرامج لحج الجمعيات بأسعار تتفق بشكل عادل مع الخدمات المقدمة، وتم تكليف مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج باتخاذ إجراءات فتح باب التقديم لحج الجمعيات خلال الفترة من 14 نوفمبر حتى 30 نوفمبر الماضى، سواء عبر التقديم الورقى أو الإلكترونى، كما شهد هذا العام تيسيرات متعددة فى التسجيل لحج الجمعيات من خلال السماح للمواطنين بالتسجيل دون وجود اشتراطات للسن، ولا وجود محرم شرعى للسيدات دون 45 عاماً، أما كبار السن فسُمح لهم بالتقدم دون شروط سوى قدرتهم على أداء فريضة الحج بالاعتماد على النفس، كما تم السماح بوجود مرافقين لأصحاب الإعاقة الحركية والبصرية التى تتطلب حالتهم وجود مرافق.

ووفقاً للوزيرة، تم البدء فى تلقى عروض أسعار الفنادق والخدمات لموسم الحج والتفاوض وإنهاء إجراءات التعاقد، مشيرة إلى أنه فى إطار تلبية رغبات المواطنين من أعضاء الجمعيات الأهلية، تم وضع معايير من قبل مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج لتنظيم عدد 3 برامج للحج مستوى أول «فنادق خمس نجوم بساحة الحرم المكى»، ومستوى ثانٍ «فنادق مصنفة تبعد بمسافة 750 متراً من الحرم المكى»، ومستوى ثالث «فنادق مصنفة تبعد بمسافة 1400 متر من الحرم المكى».

توفير خدمة الوعظ الدينى بالتنسيق مع «الأوقاف».. وثلاثة مستويات تشمل الوجبات

وأكدت الوزيرة تقدم 23400 مواطن ومواطنة بطلب حج للجمعيات الأهلية وسط مساعٍ لاختيار أفضل البرامج لهذا العام وأسعار مناسبة، وخدمات ذات تمييز سواء فى الفنادق أو الإشراف أو وسائل النقل والشعائر، لافتة إلى اعتماد أسعار برامج الحج، حيث جاء المستوى الأول بمبلغ 235 ألف جنيه شاملاً الوجبات، والمستوى الثانى بمبلغ 168 ألف جنيه شاملاً الوجبات، أما المستوى الثالث بمبلغ 151 ألف جنيه، شاملاً الوجبات، مشددة على أن أسعار جميع المستويات لا تتضمن تكلفة تذكرة الطيران، حيث سيتم تحديدها لاحقاً، وذلك فى إطار التنسيق مع شركة مصر للطيران التى ستقوم بنقل الحجاج، ومن المقرر أن تستخدم الشركة مطار المدينة المنورة فى الذهاب والعودة حرصاً على راحة الحجاج والسماح باستخدام بعض المطارات الإقليمية بمصر المصرح لها بنقل الحجاج مع توفير خدمة نقل الحجاج من المحافظات إلى المطارات المصرية فى الذهاب أو العودة.

التنسيق مع «الصحة» لتوقيع الكشف الطبى.. وتخصيص عيادات لتقديم الرعاية الطبية طوال الرحلة

وعملت وزارة التضامن على التنسيق الكامل مع وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبى على الحجاج الفائزين بالقرعة للتأكد من سلامة حالتهم الصحية وفقاً للاشتراطات المعلنة، وكذلك سيتم تخصيص عيادات بمقر إقامة الحجاج سواء بمكة أو المدينة المنورة لتقديم الرعاية الصحية للحجاج طوال فترة الرحلة ومتابعة حالتهم، كما سيتم توفير حقيبة نظافة شخصية Hygiene Kit بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصرى، وتوفير واعظ دينى بالتنسيق مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية لتقديم خدمة الوعظ والإرشاد للحجاج، وسيتم توفير دليل للحجاج يشمل كافة الإجراءات التى يمر بها الحاج ويغطى مختلف الاستفسارات المتعلقة برحلة الحج سواء الإدارية أو الدينية.

«القاهرة» تتصدر المرتبة الأولى فى المحافظات.. ونسبة الذكور 41% والسيدات 59%

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى فتح باب التقدم لإشراف حج الجمعيات الأهلية لأعضاء الجمعيات الراغبين فى الإشراف أو ممثلى الجهة الإدارية حتى 16 يناير المقبل، على أن يتم إجراء الاختبارات لاختيار من يقومون بالإشراف على حجاج الجمعيات الأهلية، ووفقاً لبيان الوزارة، بلغ إجمالى المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية هذا العام 23400 ألف مواطن ومواطنة، من خلال 2749 جمعية ومؤسسة أهلية، وبلغت نسبة الذكور من بين المتقدمين 41%، وبلغت نسبة السيدات 59%، وتصدرت محافظة القاهرة المرتبة الأولى بين المحافظات المتقدمة.

على صعيد آخر، بدأ الحجاج الفائزون بالقرعة فى سداد التكلفة بأحد البنوك الحكومية «مصر - الأهلى - القاهرة»، أو البريد المصرى، ومنحت الوزارة الفائزين حداً أقصى أسبوعاً لإتمام الإجراءات، وفى حالة عدم إتمام الإجراءات سيتم تصعيد البديل من الحجاج الذين تم اختيارهم فى القرعة، كما تم التعاقد مع الفنادق ذات المستوى المتميز فى مكة والمدينة، حيث تم الاستقرار على اختيار أرقى الفنادق ذات المستوى المتميز والتى تقع بالمنطقة المركزية للحرمين الشريفين فى مكة المكرمة والمدينة المنورة.