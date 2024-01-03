حملة مكبرة لصيانة أعمدة الإنارة وأسلاك الكهرباء في الإسماعيلية

وجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية رؤساء الوحدات المحلية في المراكز والقري والأحياء، بتنفيذ حملة مكبرة لصيانة أعمدة الإنارة واستبدال الأسلاك المتهالكة، وإضاءة الشوارع في الفترات الليلية.

كما وجه «بشارة» بضرورة مراجعة المناطق التي تحتاج إلى إنارة في طرق الإسماعيلية، خاصة في القرى والأماكن القريبة من المقابر أو المدارس أو الأسواق والتي قد تشهد حركة ليلية ومد أسلاك الكهرباء لها.

وأكد «بشارة»، ضرورة مراجعة المصابيح الخاصة بالإنارة في جميع الأعمدة في كل وحدة محلية مع دخول فصل الشتاء، واستبدال المتوقف منها بواحدة جديدة، مشيرا إلى أن فصل الشتاء يتسبب في أعطال لبعض الخلايا مع سقوط الأمطار.

«بشارة»: استعدادات لمواجهة طوارئ فصل الشتاء

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، خلال اجتماعه مع رؤساء الوحدات المحلية والقرى، إنه لابد من رفع حالة الطوارئ في أي يوم قد يشهد تغيرا في الحالة الجوية أو سقوط أمطار.

وأضاف، أن المتابعة المستمرة تستهدف التحرك حال وجود أي طارئ مع المتابعة المستمرة أولا بأول مع الغرفة الرئيسية للطوارئ في شبكة السلامة العامة، وذلك لحين انتهاء المشكلة وحلها، مشيرا إلي أن غرفة الطوارئ الرئيسية منعقدة على مدار 24 ساعة للتنسيق بين الجهات المختلفة وحل أي أزمة.