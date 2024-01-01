رفع 378 طن قمامة بمراكز الإسماعيلية.. وتكثيف الحملات في القرى

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، حملة مكبرة ضمن الحملات اليومية التي تستهدف رفع القمامة والمخلفات من الشوارع نجحت في رفع 378 طنا من القمامة، تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية.

محافظ الإسماعيلية: تكثيف الحملات في القرى

وقال اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، إن الحملة استهدفت تكثيف النشاط في القرى والشوارع التابعة لها، والوصول إلى العزب لمنع وجود تراكمات القمامة في محافظة الإسماعيلية بالكامل.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الحملة المكبرة انطلقت في شهر نوفمبر ومستمرة يوميا في جميع مراكز المحافظة لإزالة تراكمات القمامة أو المخلفات الصلبة، مناشدا المواطنين الإبلاغ عن أي تراكمات لسرعة إزالتها فورا.

حملة مكبرة في المراكز

وقال بيان رسمي لمحافظة الإسماعيلية، إنه تم رفع 61 طن من مُخلفات القمامة ومخلفات مواد البناء و المواد صلبة من المدينة وقرى عين غصين الحجاز، الفردان، فيما تم رفع 40 طن من شوارع مدينة المستقبل.

واستهدفت حملة مكبرة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير رفع 90 طن قمامة ومخلفات من مدخل وتوابع المدينة، فيما تم رفع مخلفات القمامة من قرى «السبع آبار الشرقية، المنايف، المحسمة الجديدة، الواصفية، قرية أبوصوير البلد، السبع آبار الغربية، والمنايف».

وفي مركز ومدينة فايد تم رفع 187 طن من القمامة من قرى سرابيوم، كسفريت، هويس سرابيوم، و أبوسلطان، فيما تم صيانة عدد كبير من كشافات الإنارة والأعمدة في نطاق قري المحافظة واستبدال الأسلاك الكهربائية المتهالكة.