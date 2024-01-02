محافظ الإسماعيلية: الكشف على 1850 حالة في قافلة طبية بأبو صوير

وقعت قافلة طبية مجانية الكشف على مئات المواطنين في مركز ومدينة أبو صوير بالإسماعيلية، ضمن القوافل الطبية التي تنظمها مديرية الصحة والسكان بالمحافظة، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

قافلة طبية في مركز شباب شعيب

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إن القافلة الطبية في مركز شباب شُعيب، التابعة لمركز ومدينة أبو صوير، استقبلت 1850 حالة في جميع التخصصات، مشيرا إلى أن القوافل تستهدف القرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية.

وأضاف أن القافلة استهدفت تقديم الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين، وخاصة كبار السن، ومنحهم العلاج اللازم، وإحالة عدد من الحالات إلى المستشفيات المختلفة لمتابعة حالتهم الصحية.

صحة الإسماعيلية: القافلة ضمت 6 تخصصات

وقال الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن القافلة تضمنت 6 تخصصات طبية شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم أسرة والجراحة والجلدية والأسنان وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم.

وأضاف «حطب» خلال تفقده القافلة، أنها تضمنت صيدلية تضم 80 صنفا دوائيا، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

كما أشار إلى أن القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.