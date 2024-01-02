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«صحة الإسماعيلية» تنظم ندوات للتوعية بأنواع السموم ومخاطرها على الأطفال

كتب:

عمرو الورواري
11:48 ص | الثلاثاء 02 يناير 2024
ندوة عن مخاطر التسمم في الإسماعيلية

ندوة عن مخاطر التسمم في الإسماعيلية

نظمت مديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، ندوة توعوية للعاملين في مديرية التضامن الاجتماعي، حول مخاطر السموم وأنواعها وكيفية الوقاية منها، والتعامل مع الحالات المصابة بها، لتقليل وتحجيم الآثار الناتجة عنها.

وقال الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، إن الندوة تأتي تفعيلاً لبروتوكول التعاون بين المديريات الخدميه بمحافظة الإسماعيلية، واستمراراً للدور التوعوى الذى تقدمه مديرية الشؤون الصحية.

مخاطر السموم على الأطفال

وأشار «حطب»، في بيان، إلى أن الندوة حضرها عدد من العاملين بمديرية التضامن ومُكلفات الخدمة العامة ومُشرفات دُور الرعايه والحَضَانات، وحاضرت فيها الدكتورة ياسمين الغزولي مدير إدارة السموم بمديرية الصحة في الإسماعيلية.

وتناولت «الغزولي» مخاطر السموم على الأطفال، والتسمم الناتج عن عدم الاستخدام الأمثل للأدوية، والتسمم بغاز أول أكسيد الكربون، وقرص الغلة، والمبيدات الحشرية وغيرها، كما استعرضت التصرف الأمثل في تلك الحالة، وكيفيه علاجها، وتجنب حدوث تلك المخاطر.

وأشار «حطب» إلى أن فريق مبادرة «100 يوم صحة» وفريق التواصل المجتمعي برئاسة الدكتوره جيهان سامي، يواصلون تقديم الخدمات الطبية للمبادرة بالكشف المبكر عن الأمراض المزمنة على العاملين بمديرية التضامن الاجتماعي.

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