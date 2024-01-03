«المصري للفكر»: إسرائيل استهدفت توصيل 3 رسائل باغتيال صالح العاروري

نشر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية تقريرا يوضح الرسائل التي أرادت إسرائيل توصيلها، عبر اغتيال صالح العاروري في غارة جوية أمس الثلاثاء جنوب بيروت بلبنان، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي كانت عبارة عن 3 رسائل مركزة.

رسالة داخلية

وأكد التقرير أن تل أبيب أرادت إيصال رسالة داخلية مفادها بأنها قادرة على التحرك على المستوى المتطور لإقناع الداخل الإسرائيلي بأن لديها القدرة على استهداف القيادات العليا لحركتي الجهاد الإسلامي وحماس وسط محاولات استهداف يحيى السنوار، خاصة أن هذا النصر سيكون تسويقا لقدرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على حماية الإسرائيليين ضد الفصائل الفلسطينية.

رسالة ميدانية

أرادت إسرائيل إيصال رسالة ميدانية أنه على الرغم من فشلها في التوصل للأنفاق الخاصة بالفصائل في قطاع غزة، فإن استهداف العاروري جاء من أجل التسويق بأن جيش إسرائيل قادر على إلحاق الأضرار بالقيادات الكبرى لكتائب القسام حتى إن لم يكونوا في قطاع غزة، خاصة أن المرحلة الثانية من العمليات الإسرائيلية تسببت في خسائر في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي ولم تقتل من قادة حماس إلا قائد كتيبة الشاطئ، هيثم الحواجري، وقائد كتيبة الدرج والتفاح، رفعت عباس، وقائد كتيبة الشجاعية، وسام فرحات، وسلفه عماد قريقع، وقائد كتيبة الصبرة وتل الهوا، مصطفى دلول، وقائد القوة البحرية التابعة للواء غزة، راتب أبو صهيبان، وقائد كتيبة بيت الهيا، نسيم أبو عجينة، ورئيس منظومة الإسناد الحربي، رأفت سلمان، وبهذا لم يتبقَ في الهيكل القيادي لهذا اللواء سوى قائده، عز الدين الحداد، وقائد كتيبة الزيتون، عماد أسليم، وقائد كتيبة الفرقان، جبر حسن عزيز.

رسالة لـ«حزب الله» والداخل اللبناني

ذكر مشهد اغتيال العاروري أمس الثلاثاء بمشهد كان مشابها في أكتوبر 2019 حيث تم استخدام طائرتين مسيرتين على يد إسرائيل لمهاجمة أفراد من حزب الله، وتأكيد على أن لبنان لن تدخل حربا لذا يتم استهداف بعض المناطق فيها، حيث خرج مؤكدا هذا الأمر رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، حين اعتبر عملية أمس «محاولة لتوريط لبنان في حرب».