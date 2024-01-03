أشرف العشري: مصر سيدة الجغرافيا في منطقة الصراع الحالي

قال الكاتب الصحفي أشرف العشري، إن كل المعطيات تؤكد وجود الكثير من الضغوط نحو توسيع رقعة الحرب، ونتمنى أن يفوز الدور المصري الواضح عبر الاشتباك الإيجابي الذي يتم البناء عليه على المستوى العالمي للجوء للمسار التفاوضي بعيدا عن الحرب.

وأضاف «العشري»، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامج «كلام في السياسة»، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ مصر لعبت دوراً مهماً في أزمة غزة، وأصبحت سيدة الجغرافيا في منطقة هذا الصراع، باعتراف المجتمع الدولي، من خلال تمرير الكثير من النجاحات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الشعب الفلسطيني، ورفضت لاءات كثيرة من أميركا والغرب في هذه اللحظات الحاسمة.

وتابع الكاتب الصحفي، أنَّ هناك عوامل مساعدة عبر محور الاعتدال الذي تقوده مصر مع بعض دول الإقليم، الذي ربما أن يلعب دورا كبيرا في التغلب على بعض العقبات، وستساهم القمة العربية في مايو المقبل في البحرين ستكون قمة للتاريخ، وسترى مشهد عربي جديد، والفترة المقبلة ستشهد قمما عربية مصغرة.