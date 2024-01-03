النائب العام يلتقي موظفي دائرة نيابة استئناف القاهرة

التقى المستشار محمد شوقي النائب العام، اليوم، عددًا من موظفي النيابة العامة بدائرة نيابة استئناف القاهرة، إيمانًا منه بأهمية التواصل المباشر مع جميع أفراد منظومة النيابة العامة؛ ارتقاءً بها، ورفعًا لقدراتها.

وجه النائب العام الشكر لهم لجهودهم المضنية في حسن سير العمل الإداري وانتظامه بدوائر اختصاصهم، ووجه بضرورة إجراء دورات تدريبية لهم، بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وتمكينهم من الحصول على برامج الماجستير في علوم الإدارة وفق البروتوكولات الموقعة مع الجهات المعنية.

كما أشار إلى أهمية الحرص على كفالة حقوق المتعاملين مع النيابة العامة على اختلافهم، بما يعلي من قيم حقوق الإنسان، ويحقق رسالة النيابة العامة السامية بصفتها الوكيلة عن الهيئة الاجتماعية.

وفي الختام أكد عزمه تكريم المتميزين منهم والتواصل الدائم معهم دون رقيب أو وسيط.