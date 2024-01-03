قرار مهم من المحكمة العليا في إسرائيل بشأن عزل نتنياهو.. ماذا حدث؟

كشفت المحكمة العليا في تل أبيب النقاب عن مصير قانون عزل رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو اليوم الأربعاء، فماذا قالت؟

قرار عاجل من المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن عزل نتنياهو

وبحسب قرار المحكمة العليا الإسرائيلية والذي نشرته صحيفة معاريف الناطقة باللغة العبرية وواسعة الانتشار في إسرائيل، فقد تم تأجيل تطبيق قنون منع عزل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى دورة الكنيست المقبلة، أي أنه سيكون بعد إجرء الانتخابات المرتقبة.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن المحكمة العليا نشرت قرارها بشأن قانون التعذر والمعروف باسم «قانون نتنياهو» وجاء هذا القرار بأغلبية القضاة إذ كان 6 قضاة مقابل 5، وهو ما يعني أن الكنيست الحالي لا يمكنه البث في تطبيق القانون المتعلق بعزل نتنياهو من منصبه.

يأتي هذا في الوقت الذي تتصاعد فيه حد الخلافات بين رئيس أركان جيش الاحتلال ووزير الدفاع من جهة ورئيس الوزراء الإسرائيلي من جهة أخرى.

قانون عزل نتنياهو

وقانون نتنياهو أو قانون التعذر هو تعديل لقانون الحكومة الأساسي الذي يتناول شروط إقالة رئيس وزراء الاحتلال من منصبه، وقد أقر الائتلاف الحالي التعديل بسرعة ردًا على الاستئناف الذي طلب إقالة بينامين نتنياهو من منصبه.

وهذا التعديل قد ألغى بشكل فعلي إمكانية إقالة رئيس الوزراء إذا كانت هناك أسباب متعلقة بقضايا جنائية، ولم يتم تنظيم جلسة للنظر في الاستئناف على حكم المحكمة العليا حتى الآن.

وكانت المحكمة العليا قد أوضحت أن قرارها لا يخص إلغاء التعديل، وإنما يتعلق بموعد بدء سريان التعديل من أجل إلغاء العامل الشخصي، وليس إلغاء التعديل نفسه، فيما يعتبر الائتلاف الحكومي أن المحكمة غير مخولة بإلغاء قانون أساسي.