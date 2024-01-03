«النقل»: توقيع عقد تطوير محطات الركاب السياحية بين مواني البحر الأحمر وأبوظبي غدا

أعلنت وزارة النقل، التوقيع بالأحرف الأولى لعقد منح التزام تطوير وإدارة وتشغيل وصيانة محطات الركاب السياحية بين الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر ومجموعة مواني أبوظبي لمحطات الركاب السياحية، بمواني الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ، لتكون ضمن شبكة «مواني الدولية» التي تديرها المجموعة في آسيا وأوروبا.

مواني البحر الأحمر

أوضحت الوزارة، أن التوقيع يجري غداً، في مؤتمر بحضور رئيس وقيادات هيئة مواني البحر الأحمر، ورئيس وقيادات مجموعة مواني أبوظبي، في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشارت الوزارة إلى استمرار تطوير منظومة المواني لجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن أعمال التطوير تُجرى وفق المواصفات والمعايير العالمية.

وزارة النقل: مصر لا تبيع موانيها

وأوضحت الوزارة أن مصر لا تبيع موانيها على الإطلاق، مؤكدة أن أعمال التطوير تُجرى لربط جميع المواني البحرية والجافة من خلال خطوط السكك الحديدية الجاري إنشاؤها حالياً في مختلف الأماكن.

يُذكر أن وزارة النقل، أنشأت نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية لإصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة، وذلك خلال 30 دقيقة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، وإصدار فاتورة واحدة لليخت الأجنبي يجري تحصيلها إلكترونياً، وجرى وضع رابط بموقع النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية للمواقع الرسمية لكل من إدارة الجوازات والهجرة والجنسية للحصول على تأشيرة إلكترونية.