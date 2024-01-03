مطروح ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ.. أمطار ونشاط للرياح

أعلنت محافظة مطروح استعداداتها في مختلف الأجهزة المعنية بنطاق محافظة مطروح لمواجهة سوء الأحوال الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة، طبقاً لتحذيرات هيئة الأرصاد بشأن توقعاتها بسقوط أمطار متفاوتة الشدة، غداً الخميس، مع نشاط في الرياح علي السواحل الشمالية الغربية للبلاد.

استعدادات محافظة مطروح لمواجهة الطقس السيئ

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، لـ«الوطن»، إن هناك استعدادات لمواجهة حالة حالة الطقس غير المستقر في أي وقت، خاصه أوقات سقوط الأمطار وقت النوة، والتي استعدت لها محافظة مطروح في مجالس المدن بنطاق المحافظة خاصة المدن الساحلية في مدينة الحمام علي حدود الإسكندرية ومدينة العلمين والضبعة ومرسى مطروح، والنجيلة وسيدي براني والسلوم، برفع حالة الطوارئ والاستعدادات بكل مجلس مدينة وتجهيز المعدات من المواتير وسيارات كسح المياه وفرق التدخل السريع المدربة على أعلى مستوى للتعامل مع سوء الأحوال الجوية والتحرك للأماكن التي تحتاج إلى تدخل والتعامل معها وبشكل فوري.

رصد مركز السيطرة الوطني

وأضاف محافظ مطروح إن هناك متابعة مستمرة علي مدار 24 ساعة علي مستوي محافظة مطروح من خلال مركز السيطرة الوطني بمطروح، والذي يرصد جميع المستجدات في طقس مطروح ويجري التنسيق مع الجهات المعنية ومنها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح وفروعها في المدن، والحماية المدنية، والموارد المائية، ورؤساء المدن والحدات الفدمحلية القروية، والتعامل مع جميع المستجدات في وقتها، والربط مع غرفة عمليات المحافظة وغرف عمليات مجالس المدن والتعامل من الشكاوي، والرد علي الاستفسارات من المواطنين من أهالي مطروح.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن السواحل الشمالية الغربية تتعرض غداً لسقوط أمطار تصل إلي متوسطة بنسبة سقوط 40% مع نشاط للرياح بسرعة 30 كم في الساعة، في ظل التقلبات الجوية التي تسيطر علي العديد من المناطق والمدن الساحلية.