النائب العام ومجلس القضاء الأعلى يقدمون التهنئة للبابا تواضروس بعيد الميلاد

أجرى النائب العام، ومجلس القضاء الأعلى وأمينه العام، ولفيف من قادة النيابة العامة، اليوم، زيارة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

قدم النائب العام والوفد المرافق له، التهنئة لقداسة البابا وجميع المصريين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد الجديد.

كما أعرب عن خالص تمنياته وجميع أعضاء النيابة العامة، بأن يجعله الله عيدًا سعيدًا تسود فيه روح الإخاء والمحبة بين جميع أطياف الشعب المصري، وأن يحفظ الله وطننا العظيم من كل سوء.