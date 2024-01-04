جماهير المصري البورسعيدي يجهزون شاحنة لدعم أهالي غزة

استكمل فريق المتطوعين بالهلال الأحمر المصري تحت إشراف عصام الهندي رئيس مجلس الإدارة نقل المساعدات لأهالي غزة في الشاحنة رقم 10، والتي تم جمعها من جماهير النادي المصري البورسعيدي دعما لأهالي غزة.

القافلة مقدمة من جماهير النادي المصري

وقالت منال مجاهد إحدى متطوعات الهلال الأحمر المصري ببورسعيد، إن القافلة هذه المرة مقدمة من جماهير النادي المصري ببورسعيد وتشمل أكفانًا وملابس حريمي وأطفال ورجالي وأحذية ودفايات وبطاطين ولحاف ومياه معدنية وبعض الأدوية وحفاضات الأطفال.

الهلال الأحمر الفلسطيني يحدد الاحتياجات

وأوضحت أن هذه السلع يتم اختيارها بناء على طلب الهلال الأحمر الفلسطيني حيث حدد احتياجاته لها وتتمنى أن تصل اليهم القافلة في أقرب وقت.

وأشارت إلى أنه تم إرسال مشتملات كثيرة من قبل في القوافل السابقة منها اللبن خاصة لبن الأطفال والتونة والبيف واللانشون واللبن والدقيق الأبيض وغيرها من المنتجات.

وقالت هبة عثمان متطوعة في الهلال الأحمر المصري إنها المشاركة الأولى لها في أزمة حقيقية، ودورها هو استقبال المعونات وتجميعها لنقلها عبر الشاحنة وسرعة وصولها إلى أهالي غزة.

وأضافت أنها فخورة بعملها في الهلال الأحمر المصري في دعم الإنسانية، وكذلك دور مصر في دعم المصابين الفلسطينيين على أرض مصر.

فريق الدعم النفسي

وأوضحت إنها أيضا متطوعة في فريق الدعم النفسي في الهلال الأحمر ودوره هو طمأنة المصابين، حيث يقوم الفريق بالتردد على المستشفيات الموجود بها المصابين وإجراء زيارات يومية لهم والتحدث معهم للتخفيف عليهم مصابهم.