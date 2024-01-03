«ثقافة بورسعيد» تحتفي بـ يوسف نوفل في ندوة «العودة إلى الجذور» الاثنين المقبل

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، لقاء ببرنامج «العودة إلى الجذور»، احتفاء بالمسيرة الإبداعية والنقدية للشاعر والناقد الكبير الدكتور يوسف نوفل، وذلك يوم الاثنين المقبل 8 يناير، في تمام السابعة مساءً بقصر ثقافة بورسعيد.

ويتضمن اللقاء الذي يديره الكاتب عادل الشربيني، حديثا عن السيرة الذاتية والإبداعية للناقد الكبير، وأبرز أعماله النقدية والإبداعية، وذلك بمشاركة كل من الأدباء سامح درويش، وأحمد عزت يوسف، وندى الحسيني، وسارة محمد غانم، محمد عبدالقادر، ومحمد حافظ.

والدكتور يوسف نوفل من مواليد محافظة بورسعيد عام 1938، ويعد من أبرز الشخصيات في النقد العربي الحديث، ألف أول موسوعة عن الشعر العربي الحديث، كما ألف 37 كتابا أدبيا ونقديا في الشعر والقصة والمسرحية، إلى جانب الأبحاث المنشورة عن الثقافة واللغة العربية، والنقد الأدبي في المجلات العلمية والأدبية داخل مصر وخارجها.

ومن أبرز مؤلفاته «جماليات القصة القرآنية، المكتبة العربية ومصادرها، الحوار في المسرحية العربية، القصة والرواية بين جيلي طه حسين ونجيب محفوظ»، وغيرها.

وإلى جانب عطائه الأدبي، شغل «نوفل» عدة مناصب قيادية في الجامعات المصرية والعربية، وأسس الكثير من أقسام اللغة العربية في المحافظات منها العريش، السويس، بورسعيد والإسماعيلية، كما ساهم في تطوير دراسة اللغة العربية من خلال مشاركاته في عضوية اللجان والمؤتمرات الأدبية والتربوية بمصر والعالم العربي، ويشغل حاليا منصب أستاذ متفرغ بكلية البنات بجامعة عين شمس.

حاز نوفل عدة جوائز أهمها «كفافيس الدولية، وعين شمس التقديرية» في الآداب، و«شاعر مكة» في نقد الشعر، وجائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 2022، وهو مقرر لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة.

ويهدف برنامج «العودة إلى الجذور» إلى تكريم القامات الثقافية والأدبية في المحافظات المصرية كافة، لاسيما في مسقط رؤوسهم، من خلال تناول سيرتهم الذاتية وعطائهم الأدبي، لإعلاء قيمة الأدب والإبداع بين الأجيال الجديدة.