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تسليم 27 ألفا و412 جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي في كفر الشيخ

كتب:

خير الله فؤاد
10:07 م | الأربعاء 03 يناير 2024
وصول جهاز التابلت إلى كفر الشيخ

وصول جهاز التابلت إلى كفر الشيخ

أعلن محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، في محافظة كفر الشيخ، عن وصول 27 ألفا و412 تابلت، تنفيذاً لخطة وزارة التربية والتعليم بتطوير العملية التعليمية.

تسليم التابلت في كفر الشيخ 

وأوضح وكيل تعليم كفر الشيخ، عبر بيان، أنه جرى تسليم 27412 تابلت للصف الأول الثانوي العام من مخازن المديرية للإدارات التعليمية بكفر الشيخ، تمهيداٌ لتسليمها على أبنائنا الطلاب خلال أيام بمدارس التعليم الثانوي العام، مشيرا علي تنشيط وتفعيل أجهزة التابلت، وذلك بمعرفة قسم التطوير التكنولوجى بالإدارات ومسئولي وحدة I T بالمدارس استعدادا لتسليم التابلت لطلاب كفر الشيخ.

وأشار وكيل تعليم كفر الشيخ، أنه جري تسليم التابلت للإدارات التعليمية، علي نطاق المحافظة، بحضور كلا من الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، وضياء الشامي، مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديري الإدارات التعليمية علي نطاق الإقليم.

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