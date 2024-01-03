وكيل «تعليم كفر الشيخ» يكرم مكتب الاتحادات الطلابية

كرّم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، في مكتبه، أعضاء مكتب الاتحادات الطلابية الحاصل على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة الاتحادات الطلابية.

منح شهادات التقدير أعضاء مكتب الاتحادات الطلابية

وقام وكيل الوزارة بمنح شهادات التقدير لكل من حمودة كامل، يونس موجه عام الاتحاد، والسيد إبراهيم ياسين، ومحمد خالد عبد ربه، وفتحية محروس موسى، تقديراً لجهودهم المميزة، وذلك بحضور أمين الغفلول، موجه عام التربية الاجتماعية.

مكتب الاتحادات الطلابية يحصد المركز الثاني على مستوى الجمهورية

وأثنى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ على مجهود التربية الاجتماعية بشكل عام، وعلى جهد مكتب الاتحادات الطلابية بقيادة حمودة كامل، والذي أثمر الحصول على المركز الثاني على مستوى الجمهورية آملين مزيد من الجهد والسعى للحصول على الأفضل، كما اعتدنا أنّ تكون كافة أنشطة التربية الاجتماعية في المقدمة وتحظى دوماً بالصدارة.