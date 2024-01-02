وكيل «تعليم كفر الشيخ» يكرم 4 طلاب من مركز الإبداع والابتكار

كرم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، بمقر مكتبة، بمديرية التعليم، بمدينة كفر الشيخ، عدد 4 من الطلاب بمركز الإبداع والابتكار، وذلك إثر قيامهم باختراع بعض الأجهزة الإلكترونية الصغيرة تشجيعاً لهم على ما قاموا به من إبداع فكري.

جاء ذلك بحضور كل من، داليا عليبة مديرة مركز إبداع بالمحافظة، ومصطفى العراقي.

تكريم الطلاب في كفر الشيخ

وأشار وكيل تعليم كفر الشيخ، عبر بيان، أنه تم تكريم كل من، الطالبة سما إبراهيم كساب، مدرسة مجمع زراعة ميت علوان، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ، مبدعة في مجال الرسم حيث عرضت على وكيل الوزارة إنتاجها الفني المميز، والطالب عبدالرحمن إبراهيم الجندي، والطالب عبد الرحمن عبد الله منصور، والطالب أحمد ماهر محمود، وذلك لتقديمهم مجموعة من المشاريع والأفكار التي تنم عن قدرات عقلية متميزة تستطيع أن تبدع وتبتكر ما يخدم مصر الحبيبة ويعلي شأنها.

شكر واجب للتميز في العمل

قدم وكيل تعليم كفر الشيخ، الشكر ل عبد المولى حسان، مشرف الموهوبين، بمديرية التعليم بالمحافظة، وذلك لدوره في دعم واكتشاف بعض الموهوبين ، وكذلك تم تقديم الشكر والتقدير والاحترام لأولياء الأمور الذين حرصوا على مشاركة أبنائهم فرحتهم لتكريمهم ولدعمهم الدؤوب لهم الذي يصب في تحفيزهم علي مواصلة النجاح والتفوق.