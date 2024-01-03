أماكن بيع السلع الغذائية في محافظة سوهاج 2024.. أسعار مخفضة

أماكن بيع السلع الغذائية في محافظة سوهاج 2024، تشغل الآلاف من المواطنين من أبناء المراكز والقرى في جميع أنحاء المحافظة لشراء اللحوم والسلع بأسعار منخفضة عن السوق الحر.

تستعرض «الوطن» أماكن بيع السلع الغذائية في محافظة سوهاج 2024 في إطار خدمتها التي تقدمها لقرائها فى محافظة سوهاج.

أماكن بيع السلع الغذائية في سوهاج 2024

وجاءت أماكن بيع السلع الغذائية في محافظة سوهاج 2024 بحسب ما صرح به وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج المهندس محمد إبراهيم، لـ«الوطن».

الأماكن الثابتة

- معرض بمدينة ناصر بحي، شرق بمركز سوهاج.

- معرض في ميدان العارف بالله بحي غرب سوهاج.

- معرض نجع أبو شجرة.

- هايبر المصرية بمركز طما شمال محافظة سوهاج.

- هايبر المصرية بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج.

- هايبر المصرية في مدينة نصر بسوهاج.

- هايبر المصرية مركز جهينة شمال غرب سوهاج.

- معرض في منطقة سيتي بمدينة سوهاج.

ويضيف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أنه هناك تعاونا مع عدة تجار وهايبرات، وذلك تسهيلا من الوزارة والمديرية، بينها منافذ ثابتة ومتحركة وجاءت كالآتي وهي:

9 سيارات لبيع السلع الغذائية التابعة للخدمة الوطنية.

9 منافذ في 3 سلاسل سوبر ماركت كبرى وشهيرة.

15 منفذا لمبادرة أمان.

9 منافذ في 3 سلاسل سوبر ماركت شهيرة بالمحافظة.

7 منافذ بمبادرة كلنا واحد.

حملات مكبرة لضبط الأسواق

وفي نفس السياق، وجه وكيل التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، وتنفيذًا لتوجيهات وزارة التموين، حملات مكبرة لضبط الأسواق والتصدي للتعديات ورصد شكاوى الأهالي.