خريطة أماكن بيع السلع الغذائية المخفضة في سوهاج.. 268 منفذا ثابتا ومتحركا

قال المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ مديرية التموين بسوهاج، أطلقت مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية بالمحافظات، التي أطلقها مجلس الوزراء تخفيفًا عن كاهل المواطنين وتوفيرًا للسلع الأساسية والغذائية، بأسعار مدعمة تلائم الجميع، بواقع 268 منفذًا ما بين ثابت ومتحرك، تغطي مختلف مراكز ومدن محافظة سوهاج.

مبادرة تخفيض أسعار السلع بسوهاج

وأضاف «إبراهيم» أنّ منافذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية بمحافظة سوهاج، تشمل المنافذ والشوادر الثابتة التي أقامتها مديريات التموين بالمراكز، ومنافذ جهاز خدمة المستهلك وسيارات خدمة جهاز المستهلك ومنافذ الجمعية الاستهلاكية.

خريطة منافذ السلع المخفضة في سوهاج

وكشف«إبراهيم»، خريطة توزيع منافذ مبادرة تخفيض الأسعار بمحافظة سوهاج، في المراكز والمدن التابعة كالتالي:

- 3 منافذ ثابتة بمركز المنشاة.

- 5 منافذ ثابتة بمركز طهطا.

- 6 منافذ ثابتة بمركز جهينة.

- 5 منافذ ثابتة بمركز البلينا .

- 8 منافذ ثابتة بمركز سوهاج.

- 6 منافذ ثابتة بمركز جرجا.

- منفذ ثابت بالعسيرات.

- 4 منافذ ثابتة بمركز دار السلام.

- منفذين ثابتبن بمركز أخميم.

- 4 منافذ ثابتة بمركز ساقلتة.

- 3 منافذ ثابتة بمركز المراغة.

- 9 سيارات متحركة تابعة لجهاز خدمة المستهلك، يتم تحديد أماكنها بطلب الوحدات المحلية.

- 30 منفذًا ثابتًا تابعة للقوات المسلحة.

- 6 منافذ ثابتة تابعة لوزارة الداخلية.

- 178 منفذًا ثابتًا تابعة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

كيلو السكر بـ27 جنيهًا في المبادرة

وأوضح «إبراهيم» أنّ منافذ مبادرة تخفيض الأسعار، تضم السلع الغذائية الأساسية ما بين السكر الذي يباع بسعر 27 جنيهًا في المنافذ، فضلًا عن الزيت والأرز والمكرونة والسمن النباتي.