أماكن منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في سوهاج

يبحث أهالي محافظة سوهاج، عن أماكن منافذ بيع السكر والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، لشراء المتطلبات المنزلية المختلفة، وهو ما أتاحته المحافظة بالتعاون مع الغرف التجارية ومديرية التموين، لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في سوهاج

منافذ بيع السكر والسلع الغذائية بأسعار مخفضة في مديرية تموين سوهاج، بحسب ما أعلنه المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في تصريح لـ«الوطن»، جاءت كالتالي:

- معرض بمدينة ناصر بحي، شرق بمركز سوهاج.

- معرض في ميدان العارف بالله بحي غرب بمركز سوهاج.

- معرض نجع أبو شجرة.

- هايبر المصرية بمركز طما شمال محافظة سوهاج.

- هايبر المصرية بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج.

- هايبر المصرية في مدينة نصر بسوهاج.

- هايبر المصرية مركز جهينة شمال غرب سوهاج.

- معرض في منطقة سيتي بمدينة سوهاج.

حملات مكبرة لضبط الأسواق

وفي السياق ذاته، وجه المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، والمهندس محمد حسين، وكيل المديرية، وتنفيذًا لتوجيهات وزارة التموين، حملات مكبرة لضبط الأسواق والتصدي للتعديات ورصد شكاوى الأهالي.