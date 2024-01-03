السياحة تعلن موعد رد مبلغ جدية الحجز لغير الفائزين بقرعة الحج

قال إيهاب عبد العال، عضو اللجنة الفنية للحج التابعة لوزارة السياحة والآثار، إن القرعة الإلكترونية للحج السياحي ستجرى يوم السبت المقبل الموافق 6 يناير 2024، وذلك لاختيار نحو 23 ألف فائز بفرصة الحج خلال عام 1445 هجريا.

وأوضح، أنه فور إعلان أسماء الفائزين بالقرعة ستقوم شركات السياحة المنظمة للرحلات بإخطار المواطنين الفائزين بضرورة سداد كامل قيمة الحج في موعد أقصاه أسبوعا من صدور نتيجة القرعة، وذلك حتى تستطيع الشركات سداد قيمة الخدمات الخاصة بموسم الحج عبر المسار الإلكتروني السعودي.

قيمة جدية الحجز

وأضاف عبدالعال لـ«الوطن»: المواطنون الذين لم يحالفهم التوفيق بالفوز في قرعة الحج السياحي سيستردون قيمة جدية الحجز التي دفعوها عند التقدم وذلك في غضون شهر من ظهور نتيجة القرعة، موضحا أن كافة المتقدمين لقرعة الحج السياحي لهذا العام سددوا رسوم جدية حجز قيمتها 20 ألف جنيه للمتقدمين للبرامج الاقتصادية، و60 ألف جنيه للمتقدمين لبرامج الـ 5 نجوم.

إنهاء كافة إجراءات الحج قبل يوم 25 فبراير 2024

وأشار عضو اللجنة الفنية للحج، التابعة لوزارة السياحة والآثار، إن كافة إجراءات الحج لهذا العام ستنتهي قبل يوم 25 فبراير المقبل، موضحا أن إجراءات الحج تسير وفقا للجدول الزمني المحدد لها من قبل وزارة السياحة دون وجود أي تأخير.