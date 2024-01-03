مساعد وزير التضامن: 3 مستويات للحج لتلبية جميع الرغبات.. و«التفويج» مع «مصر للطيران» (حوار)

أكد د. أيمن عبدالموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعى، لشئون مؤسسات المجتمع الأهلى، المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، أن الوزارة انتهت من الاستعدادات الخاصة بحج الجمعيات الأهلية، وقال، فى حواره لـ«الوطن»، إنّ هناك عدداً من الأمراض التى حددتها وزارة الصحة ويتعذر على أصحابها أداء الفريضة، ومنها أمراض الفشل الكلوى والقلب والسيدات الحوامل فى الأشهر الأولى والأخيرة، ومن يعانون من ألزهايمر والأورام المتأخرة وأصحاب السمنة المفرطة.

حدثنا عن الاستعدادات الخاصة بحج الجمعيات الأهلية؟

- بدأنا الإعداد المبكر لموسم الحج فى ضوء تعليمات السلطات السعودية بسرعة إنهاء التعاقدات المتعلقة بالبعثات لموسم الحج فى موعد أقصاه نهاية شهر فبراير 2024، وقيّمنا سلبيات الموسم الماضى وركّزنا على الإيجابيات والتخطيط للموسم الجديد، وتم فتح باب التقدم للعروض المتعلقة ببرامج الحج وفق 3 مستويات للحج لتلبية رغبات جميع المواطنين من أعضاء الجمعيات الأهلية، بغض النظر عن تاريخ التسجيل فى الجمعية الأهلية.

ماذا عن تفاصيل المستويات الثلاثة؟

- تلقينا عروض أسعار الفنادق والخدمات لموسم الحج والتفاوض وإنهاء إجراءات التعاقد، وتشمل المستويات الإقامة فى فنادق مصنفة وتوفير باصات موديلات لا تقل عن 2023 لتوفير خدمات متميزة، فضلاً عن حرص وزارة التضامن على توفير خدمات المشاعر سواء الوجبات الساخنة أو الجافة وتكييفات فى الخيام، ووسيلة الانتقال لكل المستويات، وتوفير «بوفيه» مفتوح لكل المستويات طوال مدة الرحلة، والجديد هذا العام هو إتاحة الفرصة للتسجيل لكل المواطنين وكبار السن دون شرط وجود مرافق، وللسيدات دون 45 سنة بغض النظر عن وجود محرم شرعى.

ما آليات تحديد الأسعار؟

- أسعار الحج الحالية هى التكلفة الفعلية، فيبلغ سعر المستوى الأول 235 ألف جنيه شاملاً كل الخدمات فيما عدا قيمة تذكرة الطيران، والمستوى الثانى 168 ألف جنيه والثالث 151 ألف جنيه، وكلها فى المنطقة المركزية للحرمين، وهنا سعر تكلفة الرحلة يكون فى ضوء التعاقدات المبرمة لكل مستوى، وكل مستوى يتحمل تكلفته.

سفر 40% من الحجيج للمدينة مباشرة و60% بعد أداء المناسك

كم عدد الفنادق التى تم التعاقد معها؟

- تعاقدنا مع 4 فنادق فى مكة، و5 فنادق فى المدينة المنورة، وجدول التفويج بالتنسيق مع شركة مصر للطيران ومقرر سفر 40% من الحجاج للمدينة مباشرة و60% بعد أداء المناسك، ومتوسط مدة الرحلة 14 يوماً للمستوى الأولى، و24 يوماً للمستويين الثانى والثالث، وبداية سفر الحجاج سيكون آخر عشرة أيام فى شهر ذو القعدة أى شهر يونيو المقبل، وسيتم تحديد اليوم بنهاية الشهر الجارى فور تحديد قيمة تذاكر الطيران.

حدثنا عن منظومة الإشراف؟

- هى منظومة مهمة فى رحلة حج الجمعيات والمشرف متطوع يقدم طواعية وفق الاشتراطات وتم فتح باب التقدم للإشراف من 2 يناير حتى 16 يناير الحالى، ويشترط فى المشرف أن يكون عضو جمعية عمومية فى إحدى الجمعيات الأهلية المسجلة، ومر على عضويته عامان أو يكون أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية وكل جمعية ترشح مشرفاً، والسن لا تزيد على 60 عاماً بشرط أن يكون سبق له أداء فريضة الحج، سواء من خلال الإشراف أو أداء فريضة الحج دون إشراف، والشرط الأساسى فيما يخص الحالة الصحية يتطلب إجراء كشف طبى واختبارات تحريرية وأسئلة من متخصصين فى دار الإفتاء والأزهر وخبراء الصحة والتنمية البشرية وعلى المتقدم اجتيازها والحصول على درجة نجاح لا تقل عن 65% فى الاختبار التحريرى، وفور اجتياز الاختبار يخضع لمقابلة شخصية وهى لجنة مشكّلة من مجلس أمناء المؤسسة الخاصة بالحج تركز على دراسة الحالة البدنية للمشرف، ثم يخضع لعدد من الأسئلة الشفوية لبيان مدى مهارته فى إدارة المجموعات وإلمامه بالمعلومات الدينية والإدارية الخاصة برحلة الحج، ويتم إعلان النتيجة.

دليل الحجيج

أصدرنا دليلين الأول خاص بالمشرف حيث يوجد مشرف لكل 45 حاجاً، ودليل آخر خاص بالحج، يشمل كل المحطات والإجراءات والإرشادات السلوكية والإدارية والدينية ويتم وضعه من لجنة مشكلة من مجلس أمناء المؤسسة وخبراء من دار الإفتاء ووزارة الصحة فهو يشمل الإرشادات الطبية والصحية وما يتم تنفيذه فى كل محطة، والتعليمات العامة لرحلة الحج المتعلقة بالحقائب من حيث عددها ووزنها، وحمل الأدوية والأدوية المحظور اصطحابها، وأصحاب الأمراض الذين يحتاجون لمتابعة علاجية ولا يوجد مانع من السفر شرط وجود تقرير طبى معتمد لتمكينه من اصطحاب الأدوية الخاصة به، وكل المعلومات الخاصة بالمشاعر المقدسة، وأوقات التحرك.