محمود مسلم: أزمة غزة أكدت ضعف الوحدة العربية.. والمنظمات الدولية انكشفت

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن أزمة غزة أكدت ضعف الوحدة العربية، والسبب الرئيسي في كل ما وصلت إليه الأمور هو الانقسام الفلسطيني منذ 2007، حيث أضعف الموقف العربي مع فلسطين.

ولفت مسلم إلى أنه من المرات القليلة أمام ظاهرة أمريكية بأن الحزب الجمهوري متشدد إزاء القضية الفلسطينية، إذ إنه في العادة يكون الحزب الديمقراطي هو من يأخذ هذا الموقف المتشدد، حيث نجد أن المرشحين للرئاسة الأمريكية من الحزب الجمهوري يأخذون موقفاً متشدداً للغاية ومتضامنا مع إسرائيل وضد الفلسطينيين يشير إلى تغيير في المشهد الأمريكي.

اهتمام أمريكي بآسيا وتحديدا الصين منذ تولي بايدن الرئاسة

وأضاف «مسلم»، خلال استضافته ببرنامج «المشهد»، المذاع على قناة «TEN»، ويقدمه الإعلامي نشأت الديهي، أن هناك اهتماماً أمريكياً منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن بآسيا وتحديدا الصين، ومراكز الأبحاث المهتمة بالشرق الأوسط في أمريكا كانت تشكو عدم اهتمام أمريكا بالشرق الأوسط، ولكن بعد أزمة غزة عادت أمريكا بكل قوتها سواء عسكريا أو سياسيا للمنطقة، فهي تؤكد أنها ما زالت مسيطرة.

فكرة القانون الدولي والقيم الأمريكية والحرية وحقوق الإنسان سقطت

ولفت مسلم إلى أنه من سمات هذه الفترة أن المنظمات الدولية ضعفت أو انكشفت إلى حد بعيد في تأثيرها، وفكرة القانون الدولي والقيم الأمريكية والحرية وحقوق الإنسان سقطت، وإذا تحدث أحد عنهم سيكون ساذجاً، كما سقط معها الأشخاص الذين يبشرون بإسرائيل وأهميتها ويسوقونها خلال العقود الماضية.