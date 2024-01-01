لجنة حقوق الإنسان بـ«الشيوخ» عن انضمام مصر لـ«بريكس»: يوفر فرص عمل للشباب

قالت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن انضمام مصر لتجمع بريكس أحد انجازات القيادة السياسية، إذ يعد فرصة جيدة لفتح أسواق خارجية جديدة، وزيادة حجم التبادل التجاري بينها وبين دول التجمع.

وأضافت أن مجموعة بريكس تضم عدد من الدول الكبرى وعلى رأسها الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، لذا تعد نقلة حقيقة للاقتصاد المصري من خلال زيادة حجم الاستثمارات، لأنه يستحوذ على 25% من صادرات العالم.

تقديم تسهيلات للمستثمرين

وأوضحت إسحق أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت العديد من الإنجازات في جميع المجالات، وخاصة فيما يتعلق بتقديم تسهيلات للمستثمرين، من أحل تحفيز الاستثمار في كل المشروعات، فضلا عن إسهامه في تكوين احتياطيات لمعالجة مشكلة السيولة التي عانينا منها مؤخرا، وأيضا في مواجهة الأزمات العالمية، وخفض الطلب على الدولار لأن التجمع يعمل على إنشاء أنظمة بديلة وعملة رقمية مشتركة بين دول الأعضاء.

توفير فرص عمل للشباب

وأشارت إلى أنه من أهم المكاسب التي تحققها الدولة العربية بعد انضامها إلى تجمع البريكس هو زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع، والسبب يرجع بأن التعامل بين الدول الأعضاء يكون بالعملة المحلية وليس بالدزلار، الأمر الذي يخفف الضغط على العملة الصعبة ما يساهم في توفير مواد الانتاج وتعميق التصنيع المحلي، وتوفير فرص عمل للشباب، والقضاء على البطالة.