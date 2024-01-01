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خبير علاقات دولية: تحركات أمريكا دفعت زعيم كوريا الشمالية للتلويح بحرب نووية

كتب:

مريم جاد
06:34 م | الإثنين 01 يناير 2024
خبير العلاقات الدولية

خبير العلاقات الدولية

قال طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن تحركات الولايات المتحدة الأمريكية والتدريبات التي نفذتها مع كوريا الجنوبية مؤخراً دفعت زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، للتلويح باستخدام الأسلحة النووية.

وأكد «البرديسي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «إكسترا اليوم»، مع الإعلامية نانسي نور، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن هذه التحركات الأمريكية كان هدفها استفزاز كوريا الشمالية، إذ إن الزعيم الكوري الشمالي أراد أن يرد على التهديدات الأمريكية بالتعاون مع كوريا الجنوبية، عبر الحديث عن استخدام النووي.

وأضاف أن كثيراً من الدول الأوروبية تروج لزعيم كوريا الشمالية على أنه «مختل عقلياَ»، أو أنه «قائد يتصرف كما تتصرف الآلهة»، ولكن يمكن القول إن الشعب الكوري الشمالي بالكامل يلتف حول رئيسه، ومن ثم، فإن الادعاءات الأوروبية الآن، لم تعد قادرة على فعل أي شيء على أرض الواقع.

وذكر خبير العلاقات الدولية أن كوريا الشمالية لديها المعدات النووية التي تجعلها قادرة على أن تواجه واشنطن، ومختلف الدول العظمى على مستوى العالم، إذ إن ما تمتلكه من أسلحة يجعلها لا تخشى المواجهة على الإطلاق.

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