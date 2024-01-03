محمود مسلم: زيارة وفد الكونجرس لمصر فرصة للتعرف على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

علق الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، على زيارة وفد من الكونجرس الأمريكي للقاهرة، اليوم، قائلا إن الكونجرس يؤدي دورا مهما في صناعة القرار والضغط على صانع الأمريكي، كما أن مصر دولة مهمة في المنطقة ولديها رؤية وخطط وإستراتيجيات للتعامل مع قضايا المنطقة.

وأضاف «مسلم»، خلال استضافته ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن زيارة الوفد الأمريكي لمصر أمر طبيعي، والرئيس عبدالفتاح السيسي يحرص خلال زياراته للولايات المتحدة الأمريكية بأن يلتقيهم وبقادة الرأي الأمريكي.

ولفت أنه بسبب الإعلام الدولي لابد دائما أن نشرح موقف مصر بشكل أفضل ومباشر، لأن هناك كارثة تتمثل في حصول بعض النواب أو صانعي القرار الأمريكي من الإعلام الدولي، وللأسف ينعكس على مصر بأثر سلبي، لأن الصورة في الإعلام الدولي تكون غير جيدة أحيانا عن جهل وأحيانا بشكل متعمد.

وأشار إلى أن الإعلام الدولي يرتكب فيما يتعلق بحرب غزة بعض الحماقة، لأنه يصور صورا غير واقعية، والانحياز الكامل لإسرائيل وتقديمهم على أنهم ضحايا، بينما قدم الفلسطينيون على أنهم داعش، وأن يقارن أحداث 7 أكتوبر مثل أحداث 11 سبتمبر، ومن ثم حدثت جرائم مهنية في الإعلام الدولي.

وأفاد أن مصر أدت دورا في إبراز عدد من الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وأعداد النساء والأطفال والمستشفيات والمدارس، ومن ثم زيارة وفد الكونجرس لمصر فرصة لكي يعرفوا ذلك.