عاجل.. مقتل إمام مسجد في الولايات المتحدة الأمريكية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل بأن شرطة ولاية نيوجيرسي الأمريكية أعلنت مقتل إمام مسجد بمدينة نيوآرك بعد وصوله المستشفى متأثرًا بإصابته بإطلاق النار عليه لدى خروجه من المسجد، اليوم الخميس.

وسعى الضباط إلى التعرف على مطلق النار واعتقاله، وبينما لم يكن الدافع واضحًا، وعد المحافظ ببذل كل ما في وسعه لحماية دور العبادة.

وقال مدير السلامة العامة في نيوارك، فريتز فراجي، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، إن رجل الدين قُتل بالرصاص بعد الساعة السادسة صباحًا خارج مسجد محمد نيوارك، وقالت السلطات إن الضحية تم نقله إلى المستشفى الجامعي القريب وهو في حالة حرجة.

وحدد الحاكم فيل ميرفي الضحية بأنه الإمام حسن شريف، مشيرًا إلى أن السلطات ليس لديها معلومات حول من أطلق النار عليه أو لماذا.